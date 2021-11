Epidemia nadwagi – Tak widoczna, a tak zignorowana

Bardzo często spotykając się z czymś na co dzień, z czasem przestajemy to dostrzegać. Przyzwyczajając się, zlewa to się z naszą codziennością. Podobnie zadziało się z nadwagą, która często może przekształcić się w otyłość. Jak więc poważnym problemem jest nadwaga oraz jej kolejny stopień, otyłość? Jak stał się taką plagą na całym świecie?

Statystyki wskazują, że jest niestety coraz gorzej, a nic nie wskazuje, by ten stan miał się poprawić.

Na początku trochę statystyk – otyłość i nadwaga

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, liczba osób otyłych wzrosła prawie 3-krotnie w porównaniu z rokiem 1975. Jeszcze 5 lat temu, w 2016 roku, prawie 2 miliardy ludzi miało nadwagę, z czego 650 milionów było otyłych. Tak kolosalne liczby to niestety wierzchołek góry lodowej. Pomimo, że to jedynie statystyka, pozwala nam to choć odrobinę dostrzec skalę problemu.

Wykres przedstawiający zmianę wskaźników otyłości i nadwagi w USA na przestrzeni ostatnich 50 lat

Podczas gdy wskaźnik nadwagi wciąż waha się na +/- tym poziomie, wskaźnik otyłości gwałtownie wzrósł z około 10% do ponad 40%! Prawie 4-krotny wzrost w tak krótkim czasie, któremu towarzyszyło nasilenie się skrajnej otyłości zdecydowanie odbił się na zdrowiu Amerykanów, ale o skutkach zdrowotnych pomówimy w następnej części artykułu.

W Polsce sytuacja nie jest AŻ tak zła, choć jest bardzo poważna. Szacuje się, że około 60% Polaków w wieku 20 lat wzwyż miało nadwagę, z czego około 24% było otyłych. Choć w porównaniu ze Stanami wypadamy nie najgorzej ( w końcu, procentowo, ludzi otyłych mamy o połowę mniej!), to jednak mamy powody do niepokoju. O blisko 10% przewyższamy średni procent osób z nadwagą w UE, a według szacunków ta przepaść tylko ma się pogłębiać.

Czy to przez to, że jemy za dużo?

Nadwaga oraz otyłość często wiążą się z nadmiernym spożyciem, lecz niekoniecznie jedzenia jako całości. Epidemia nadwagi spowodowana jest głównie wzrostem spożycia cukrów, w dużej mierze przetworzonych, czyli wszelkiej maści „pustych kalorii”. Ktoś może pomyśleć, że to może znaczyć, że jako społeczeństwo się bogacimy, przecież kiedyś przez biedę mało kto chodził przy kości. Niestety, jeśli chodzi o nadwagę i otyłość tendencja jest odwrotna. Bardzo często to właśnie ci, którzy należą do niższych klas w społeczeństwie częściej cierpią na problem nadwagi. Utartym niestety mitem jest to, że zdrowe odżywianie jest czymś, na co tylko bogatsi mogą sobie pozwolić, w końcu wszystko „bio” jest nieraz kilka złotych droższe od „zwykłego” odpowiednika.

Najtańsze jedzenie bardzo często jest również najgorsze jakościowo. Zawiera najwięcej przetworzonego cukru, czyli „złych” węglowodanów, które potem odkładane są w postaci tkanki tłuszczowej. Dokładając stosunkowo niedużo, jesteśmy często w stanie otrzymać produkty o niebo lepsze jakościowo, co na plus przełoży się na nasz stan zdrowia.

Jak tu się nie skusić?

Ogromnym problemem jest również nasz tryb życia, który często przez swoje tempo dodatkowo dokłada nam kłopotów. Ze względu na natłok codziennych zajęć, pracy, stresu, jedzenie staje się nieregularne, w biegu i nie ukrywajmy, często byleby zapchać pusty żołądek. Wiąże się to ze wzmożonym odkładaniem tłuszczu co z czasem przekłada się na nadwagę a z czasem i w otyłość.

Jak wskazują badania, w krajach, w których odsetek ludzi biednych stanowi ponad 35%, wskaźnik ludzi otyłych jest większy o ponad 145% niż w państwach bogatszych. Trzeba jednak zaznaczyć, że problem jest wszechobecny i również bogate społeczeństwa coraz częściej mają problemy z nadwagą i otyłością.

Nauru – tak małe, a ludzie ogromni

Ewenementem na skalę światową jest wyspiarskie państwo Nauru, położone na pacyfiku. Prawie 95% społeczeństwa ma nadwagę, w tym 70% jest otyłe. Pierwotnie Nauru było dość biedne, a sami ludzie żywili się rybami, warzywami i owocami. Jednak w drugiej połowie XX wieku wzbogacili się poprzez masowe wydobycie fosforanów. Redystrybucja dochodów wsród ludzi znacząco wzbogaciła społeczeństwo, które z czasem przyjęło zachodni tryb życia, dużo bardziej statyczny. Ludzie zmienili dietę, co okazało się katastrofalne dla społeczeństwa, wpędzając ich w całą masę chorób wcześniej tam niespotykanych. Średnia waga przeciętnego obywatela Nauru waha się około 100 kilogramów.

Jakie konsekwencje niesie za sobą nadwaga i otyłość?

Głównym problemem trawiącym od środka społeczeństwa o dużym odsetku nadwagi jest cukrzyca typu drugiego. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej powodu uwolnienie przez nią substancji, która powoduje coraz większy opór człowieka na insulinę. Prowadzi to do całej serii kolejnych problemów, z którymi zmagać się można poprzez niezdrowy tryb życia. Całą listę potencjalnych chorób załącze TUTAJ.

Choroby nerek, serca czy impotencja to tylko kilka z całej listy chorób, które grożą osobom otyłym oraz z mocną nadwagą. Choć otyłość jest już chorobą cywilizacyjną, nie należy przestać z nią walczyć. Dbajmy o siebie prowadząc zdrowy tryb życia. Pamiętajmy o częstej aktywności fizycznej, zbilansowanej i zdrowej diecie oraz ograniczeniu do minimum stresu, który towarzyszy nam na co dzień.