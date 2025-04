Raport Carvago. Europejczycy nie chcą diesla? Sprawdźmy to

Czy to już zmierzch ery diesla? Według Carvago, choć nie dzieje się to z dnia na dzień, dane z siedmiu europejskich krajów jasno pokazują: silniki wysokoprężne mają coraz mniej fanów na rynku samochodów używanych. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do ruszenia, dziś ustępuje miejsca benzynie, hybrydom i elektrykom. I to nie tylko w salonach z nowymi autami – zmiana preferencji dotarła też do komisów i internetowych platform z używkami. Mam tu na myśli między innymi Carvago.

Test Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 2024. Fot.: Ernest Dragan.

Diesel trzyma się zębami… ale coraz słabiej

W Niemczech diesle to już tylko około 1/3 sprzedaży używanych aut. W Rumunii wciąż mają się nieźle – tam stanowią prawie 62%. Ale ogólny trend jest nieubłagany: w każdym z badanych krajów udział samochodów z silnikiem wysokoprężnym spada. Włosi, którzy jeszcze niedawno kochali diesla jak spaghetti z sosem bolońskim, też coraz częściej stawiają na coś lżejszego – w ciągu dwóch lat ich udział w rynku spadł z 55% do 48%.

Volkswagen Amarok PanAmericana 3.0 TDI 4MOTION. Fot.: Ernest Dragan.

Internetowi kierowcy uciekają od diesla w ekspresowym tempie

Co ciekawe, ci, którzy kupują samochody online, np. za pośrednictwem Carvago, porzucają diesla nawet siedem razy szybciej niż reszta! W ciągu dwóch lat udział diesli na jednej z dużych platform sprzedażowych w Europie spadł z 47% do 33%. W tym samym czasie hybrydy i elektryki poszły w górę z 11% do 22%. To więcej niż podwojenie! Widać, że przed ekranem komputera łatwiej o odważne decyzje – może dlatego, że nie czuć zapachu spalin?

Niektóre modele nadal „trzymają się kurczowo ropy”

Są jednak samochody, które nie chcą iść z duchem czasu. Audi A6 Allroad, Ford Galaxy czy Jaguar XF wciąż są niemal wyłącznie dostępne z dieslem – w niektórych krajach nawet 99% używek tych modeli ma silnik wysokoprężny. Najwidoczniej są jeszcze kierowcy, którzy nie wyobrażają sobie długiej trasy bez pomruku dieslowskiego V6.

Test Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG.

Nowe pokolenie kierowców, nowe wybory

Zmiany napędzają nie tylko przepisy i ekologia, ale też rosnąca świadomość konsumentów – i chęć oszczędności, szczególnie przy wysokich kosztach serwisowania. Fakt, diesel oferuje mniejsze spalanie, ale w wielu miastach ma spore ograniczenia. Samochody z silnikami benzynowymi, hybrydy i elektryki gwarantują niższe podatki, brak ograniczeń w centrach miast. Wszystko to sprawia, że kierowcy coraz częściej wybierają inne niż olej napędowy źródła mocy. I choć diesel jeszcze nie zniknął, jego dni wydają się policzone. Może i era diesla nie skończy się z hukiem, ale coraz bardziej przypomina to cichy koniec z lekkim klekotem. Tak przynajmniej twierdzą eksperci przygotowujący raport dla Carvago.

Z drugiej jednak strony widać, że producenci samochodów nie rezygnują z diesli. Przykładem może być chociażby Audi, które w najnowszych modelach, takich jak A5 czy A6 nadal oferuje TDI. Nie inaczej jest w przypadku innego producenta z grupy VAG – chodzi o markę Skoda. Testowaliśmy model Octavia Sportline z 2-litrowym TDI. Auto bardzo dynamiczne, a spalanie poniżej pięciu litrów diesla na trasie nie było trudne do osiągnięcia.

Europejczycy nie chcą diesla? Raport Carvago w 2025 roku

Raport Carvago. Zmiany udziału poszczególnych typów napędów w rynku samochodów używanych