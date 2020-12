Evorei Sonic – nowa linia szczoteczek sonicznych

Evorei to polska marka, która w swojej ofercie posiada wiele urządzeń małego AGD i segmentu beauty. W ostatnim czasie gamę produktów poszerzyły trzy szczoteczki soniczne: Evorei Sonic Travel, Evorei Sonic One i Evorei Sonic 2. Każdy model charakteryzuje się, jednak łączy je wysoka jakość i dbanie o naszą jamę ustną. Każdy więc znajdzie urządzenie dla siebie.

Evorei Sonic Travel

To co wyróżnia model Evorei Sonic Travel wśród konkurencji to z pewnością waga. Model ten waży jedynie 21 gram, dlatego też nie będzie odczuwalny podczas podróży! Model zasilany jest za pomocą baterii AA, przez co możemy ją zabrać w każde miejsce. Szczoteczka Evorei Sonic Travel jest niezwykle wydajnym urządzeniem, ponieważ przy dwukrotnym myciu zębów szczoteczka może pracować przez 120 dni! Szczoteczka ma wbudowany timer, który automatycznie kończy mycie po dwóch minutach. Soniczna szczoteczka Sonic Travel jest oczywiście wodoodporna, a świadczy o tym certyfikat IPX7. Urządzenie możemy więc myć pod bieżącą wodą.

Zasilanie bateria AAA (brak w zestawie) Automatyczny wyłącznik 2 min. pracy Wydajność około 120 dni Obroty 18000/min. Tryb pracy jeden Wodoodporność IPX7 Waga 21g Wymiary 192 x 14 mm

Evorei Sonic One

Szczoteczka soniczna Evorei Sonic One to urządzenie bardziej zaawansowane od wyżej opisanego modelu. Oferuje ona trzy tryby mycia – pierwszy z nich to tradycyjne szczotkowanie, drugi to masaż dziąseł, a trzeci to tryb wybielania zębów. Szczoteczka myje zęby przy wykorzystaniu wysokiej częstotliwość wibracji na poziomie 76000 obrotów, co pozwala na dokładne mycie uzębienia. Model automatycznie przestaje myć zęby po 120 sekundach. Konstrukcja urządzenia jest bardzo dobrze wyprofilowana i wygodna w użyciu. Model posiada klasę wodoodporności IPX7 pozwalającą myć go pod bieżącą wodą. Akumulator o pojemności 600 mAh pozwala na 25 dni pracy bez konieczności ładowania szczoteczki Evorei Sonic One. Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie.

Bateria 600 mAh Zasilanie DC 5V Automatyczne wyłączenie 2 min. pracy Zapamiętanie trybu pracy tak Ładowanie baterii około 25 dni (praca 2 dziennie) Czas ładowania 6h Obroty 38000 obr/min Tryby czyszczenia masaż, wybielanie, czyszczenie Wodoodporność IPX7 Waga 44g Wymiary 228 x 20 (średnica) mm

Evorei Sonic 2

Evorei Sonic 2 to topowa szczoteczka soniczna w ofercie polskiej marki. Model ten wyłącza się automatycznie po dwóch minutach, tak samo jak poprzednie modele opisane wyżej. Wibracje szczoteczki zatrzymują się co pół minuty, co pozwala na czyszczenie każdej z części jamy ustnej. Model Sonic 2 może pracować w jednym z pięciu trybów: standardowym, delikatny, wybielającym, pielęgnującym dziąsła i pasującym. Evorei Sonic 2 jest odporna na zachlapania i zanurzenia pod wodą, a to za sprawą klasy wodoodporności IPX7. W zestawie ze szczoteczką znajdziemy funkcjonalne etui, a akumulator o pojemności 800 mAh pozwala nawet na 60 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Baterię ładujemy za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie.