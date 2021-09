Facebook i Ray-Ban pracują nad inteligentami okularami!

W biznesie zdarzają się takie kolaboracje, które są po prostu dla siebie stworzone. Są też takie, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Jedna z takich kolaboracji jest zdecydowanie rzekoma współpraca marki Ray-Ban oraz Facebook. Według najnowszych przecieków obie te marki pracują wspólnie nad inteligentami okularami Ray-Ban Stories!

Ray-Ban i Facebook rozpoczynają współpracę

W branży technologicznej utrzymanie czegoś w tajemnicy jest bardzo trudne. To zdecydowanie nie udało się marce Ray-Ban oraz Facebookowi, ponieważ jak podają przecieki, te dwie marki pracują wspólnie nad inteligentnymi okularami. Projekt ten miał zostać ogłoszony już dziś, jednak cały świat już się o nim dowiedział. Ray-Ban Stories, bo tak nazywa się projekt stworzony razem z Facebook, został pokazany już na zdjęciach.

Ray-Ban Stories to nowe inteligentne okulary, które nie różnią się praktycznie niczym od standardowych okularów tej marki. Wyjątkiem jest to, że zostały one przygotowane przy współpracy z firmą Marka Zuckerberga. Informacje oraz wygląd na temat produktu udostępnił niezawodny Evan Blass!

Ray-Ban Stories ujawniony na zdjęciach

Zdjęcia okularów Ray-Ban Stories w sieci udostępnił Evleaks. Jak mówią informacje, do wyboru użytkownika będą dostępne trzy wersje oprawek. Ich nazwy to Wayfarer, Round oraz Meteor. To, co można dostrzec na konstrukcji okularów to dwa obiektywy kamer, które znajdują się w okolicach zawiasów. Na konstrukcji widoczny jest również przycisk, który prawdopodobnie odpowiada za rozpoczęcie nagrywania/jego zakończenie.

Jak przyznał Mark Zukerberg, Facebook pracuje nad okularami wirtualnej rzeczywistości, a produkt, który został przygotowany z firmą Ray-Ban jest krokiem w kierunku pełnych okularów VR. Na temat samych funkcji nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że mają być one „fajne”. Mogą one działać na zasadzie okularów, które kilka lat temu pokazał Snapchat. To jednak nie był zbyt udany produkt. Czy w tym przypadku będzie podobnie?