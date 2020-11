Fajna promocja TIDAL. Cztery miesiące za złotówkę lub dwie

Muzyka w dobrej jakości – kto z nas nie lubi, gdy ulubiony utwór brzmi dobrze. Dlatego też wydaje mi się, że warto zainteresować się nową ofertą jednego z najpopularniejszych serwisów do strumieniowania muzyki na żądanie. Z okazji Black Friday pojawiła się fajna promocja TIDAL. Za dokładnie 0,99 zł możemy przez cztery miesiące korzystać z wersji Premium. Dokładając złotówkę będziemy mogli wybrać subskrypcję HiFi. Niestety, oferta dostępna jest tylko dla nowych użytkowników.

Promocja TIDAL. Jak skorzystać?

Siedemdziesiąt milionów utworów i ćwierć miliona materiałów wideo oraz podcastów znajdziemy w serwisie należącym do rapera i przedsiębiorcy – Jay-Z. Jak wiadomo, zbliża się okres promocji. Trochę to dla mnie zabawne, bo Black Friday powinien być jednym dniem, natomiast wiele firm „ostro” reklamuje swoje promocje jako Black Week. Czekam tylko na Black Month, czy nawet Year. Mniejsza z tym. Miałem napisać jak skorzystać z promocji TIDAL. A więc, jeśli nigdy nie posiadaliście tam konta, wystarczy wejść na: TIDAL.com/blackfriday i wybrać jedną z dwóch dostępnych ofert. Swoją drogą, nie wiem w sumie po co przedsiębiorstwo oferuje wersję TIDAL Premium w promocji na cztery miesiące, skoro raczej dal każdego rzeczą oczywistą powinien być wybór HiFi za 1,99 zł za cztery miesiące. OK, chyba, że nie macie dobrego sprzętu, na którym będziecie mogli cieszyć się bezstratną jakością dźwięku.

Co potem?

Nicość, pustka. A tak na poważnie, po upływie czterech miesięcy użytkownicy będą mogli kontynuować korzystanie z wybranej wersji. Wtedy jednak trzeba będzie przyzwyczaić się do opłat. Miesięcznie TIDAL Premium kosztuje 19,99 zł, z kolei HiFi to wydatek miesięczny rzędu 39,99 zł. Według mnie i tak są to kwoty bardzo atrakcyjne jak na to, co oferuje aplikacja.