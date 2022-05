Dziś w Tauron Arenie Kraków odbędzie się FameMMA 14. Do starć przystąpią ulubieni celebryci.

Fame MMA 14 – Adam “AJ” Josef z nowym przeciwnikiem

Na gali Fame MMA 14 dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku między Adamem “AJ” Josefem a Mateuszem Januszem. Obaj zawodnicy są popularnymi “fit influencerami”. Janusz wraz ze swoją narzeczoną tworzą znany duet Fit Lovers a Josef działa pod pseudonimem “AJ Polish American”. Dla Mateusza Janusza będzie to druga walka w organizacji Fame MMA, w poprzednim starciu przegrał z Blonskym. AJ pierwotnie miał zmierzyć się z Robertem Karasiem, który na kilka dni przed galą doznał kontuzji kręgów szyjnych. Organizacja była zmuszona do znalezienia zastępstwa.

Fame Mma 14 – walki celebrytów powracają już dziś! 33 Fame Mma 14 – walki celebrytów powracają już dziś! 34

Norman Parke z Szeliga na specjalnych zasadach

Na Fame MMA 14 dojdzie do niespotykanego dotąd starcia. Na specjalnych zasadach zawalczą ze sobą Piotr Szeliga i Norman Parke. Pierwsze runda starcia będzie na zasadach boksu zaś kolejna na zasadach MMA. Dla Szeligi będzie to 4 walka dla organizacji Fame. Do klatki wchodzi po dwóch zwycięstwach nad Krzysztofem Ferencem i Gabrielem Al. Suwi. Norman Parke jest znany dla kibiców MMA z występów dla takich organizacji jak KSW czy UFC. Dla organizacji FAME Irlandczyk zawalczy po raz 4.

Fame Mma 14 – walki celebrytów powracają już dziś! 35 Fame Mma 14 – walki celebrytów powracają już dziś! 36

Fame MMA 14 – Gimper vs Tromba w main evencie

Walką główną gali jest starcie między Tomaszem “Gimperem” Działowym a Mateuszem “Trombą” Trombką. Obaj zawodnicy zadebiutują na gali Fame MMA 14. Gimper jest znanym youtuberem, od wielu lat prowadzi swój kanał na YT a jego contentem są gry. Tromba to członek ekipy Friza, o którym zaczęło być głośno w 2017 roku.

Fame Mma 14 – walki celebrytów powracają już dziś! 37

Fame MMA 14 – karta walk

Gala startuje już dziś o godzinie 20.00 i będzie dostępna do obejrzenia za pośrednictwem PPV, do którego dostęp znajdziecie tutaj!

Walka wieczoru

Mateusz „Tromba” Trąbka vs Tomasz „Gimper” Działowy

Karta główna

Sergiusz „Nitro” Górski vs Marcin „Xayoo” Majkut

Agata „Fagata” Fąk vs Monika Kociołek

Piotr Szeliga vs Norman Parke – K1 w rzymskiej klatce

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Krystian „Krycha” Wilczak – walka o pas (77 kg.)

Mateusz „Fit Lovers” Janusz vs Adam „Aj” Josef

Mateusz „Muran” Murański vs Alan „Alanik” Kwieciński

Dawid Malczyński vs Mariusz „Hejter” Słoński

Katarzyna „Laluna” Alexander vs Wiktoria Jaroniewska

Źródło zdjęć : obcas.pl, sport.onet.pl