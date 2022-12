Fame MMA 17: przypadkowo poznaliśmy nowe nazwiska

Pierwszy z nich znany jest w kręgu internautów jako bardzo kontrowersyjna osoba, która budzi skrajne emocje. Drugi z kolei to polski bokser w kategorii super piórkowej, który stoczył 29 walk zawodowych. Co ciekawe, może pochwalić się aż dziesięcioma nokautami. Ostatni raz Kamil walczył dwa lata temu podczas MB Boxing Night 7. Gala ta odbyła się w Arłamowie, gdzie Łaszczyk pokonał Piotra Gudela przed czasem.

30 czerwca 2018 w Koszalinie odbyła się pierwsza gala Fame MMA . Kto by pomyślał, że federacja rozkręci się tak mocno, że wiadomości o niej pojawiają się na szanowanym portalu mma.pl , który to przecież zajmuje się sztukami walki, w których biorą udział zawodowcy. Nadchodzi Fame MMA 17. Dowiedzieliśmy się, kto będzie walczył na nadchodzącej gali, która odbędzie się w Tauron Arena Kraków w przyszłym roku.

Całkiem przypadkiem poznaliśmy kilku zawodników, którzy wezmą udział podczas Fame MMA 17. Kto by pomyślał, że walki freak fightowe staną się tak popularne. A jednak, nadchodzi kolejna gala tego typu, a więc pojawiają się informacje, przecieki i plotki związane z organizacją należącą między innymi do Wojtka Goli oraz Michała Boxdel Barona.

