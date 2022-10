FC Barcelona vs Inter. Gdzie oglądać mecz na żywo?

Już dziś rusza kolejna kolejka Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i Blaugrana zmierzą się z włoskim Interem Mediolan. Gdzie oglądać mecz FC Barcelona vs Inter? O której godzinie rozpocznie się spotkanie?

Obie drużyny meldują się z takim samym dorobkiem punktowym

Po przerwie na reprezentacje Liga Mistrzów wraca do gry! Już dziś zobaczymy kilka ciekawych pojedynków, a najciekawszym z nich z pewnością będzie FC Barcelona vs Inter. Obie drużyny mają już na swoim koncie po jednej porażce i jednym zwycięstwie. Zarówno hiszpańska, jak i włoska drużyna musiała uznać wyższość Bayernu Monachium, który lideruje w grupie C.

Zawodnicy Interu liczą na wygraną w dzisiejszym meczu! Fot. Inter

Poprzednie spotkanie Barcelony w Lidze Mistrzów zakończyło się właśnie porażką z drużyną z Monachium. Pomimo tego, że Robert Lewandowski i spółka mieli sporo okazji do objęcia prowadzenia w meczu, to Bayern po przerwie przeprowadził dwie skuteczne akcje, które dały dwubramkowe prowadzenie w zaledwie dwie minuty. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek Interu z Viktorią Pilzno.

Przeczytaj także: Jerzy Brzęczek został zwolniony z Wisły Kraków!

FC Barcelona vs Inter. Gdzie oglądać spotkanie?

Pojedynek FC Barcelona vs Inter jest bardzo ważny dla obu drużyn w kontekście awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Obecnie, ze względu na bilans bramkowy, to Barcelona zajmuje drugą pozycję w grupie C, a tuż za nim jest włoska drużyna z San Siro. Czy Robert Lewandowski „ukąsi” Włochów i poprowadzi Barcę do zwycięstwa?

W poprzednim meczu Ligi Mistrzów Lewandowski nie trafił do bramki. Dziś będzie inaczej? Fot. FC Barcelona

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona vs Inter? Spotkanie będzie transmitowane zarówno na kanale Polsat Sport Premium 1, jak i na platformie Polsat Box Go od godziny 20:50.

Źródło: opr. wł./Zdjęcia: Inter/Barcelona