Aston Martin F1 Team długo nie szukał zastępstwa dla Sebastiana Vettela, który ogłosił, że po zakończeniu tego sezonu kończy on swoją przygodę z motorsportem. Byłego mistrza świata zastąpi… były mistrz świata – Fernando Alonso. Kolejny wielki transfer w F1 stał się faktem!

Zaskakujące zastępstwo za Sebastiana Vettela

Kilka dni temu Sebastian Vettel ogłosił, że sezon 2022 będzie jego ostatnim w Formule 1. Niemiec pierwszy prawdziwy sezon w królowej motorsportu przejeździł w 2007 roku jako kierowca Scuderia Toro Rosso. Przenosząc się do 2022 roku Vettel na swoim koncie zapisał cztery tytuły mistrza świata F1. Wszystkie z nich zdobył w stajni Red Bull Racing.

28 lipca za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że kończy swoją karierę w Formule 1. Łukasz na łamach naszego serwisu zastanawiał się, kto może zająć miejsce Sebastaina Vettela w Aston Martinie. Wymienił on tam kilku ciekawych kandydatów, którzy mogli zastąpić Niemca. Okazuje się jednak, że fotel kierowcy Aston Martin F1 Team zajmie Fernando Alonso!

Fernando Alonso nowym kierowcą Aston Martin F1 Team

Przyszłość Fernando Alonso w barwach Alpine F1 Racing Team nie była jasna. 40-letni Hiszpan oraz francuski zespół nie mogli dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Były mistrz świata celował w dwuletni kontrakt, jednak zespół nie chciał się na to zgodzić, zabezpieczając się przed ewentualnym regresem zawodnika. Kości niezgody nie udało się przełamać i Alonso odchodzi do innego zespołu.

To, na co nie chciało zgodzić się Alpine F1 Racing Team, zgodził się Aston Martin F1 Team. Fernando Alonso zgodził się dołączyć do zespołu na mocy „kilkuletniego” kontraktu. Hiszpan będzie jeździł u boku długoletniego kierowcy Astona, Lance Strolla. 23-letni zawodnik ponownie będzie mógł czerpać wiedzę od kolegi z mistrzowskim doświadczeniem. Dla przypomnienia Alonso dwukrotnie zdobywał tytuł najlepszego kierowcy sezonu F1.

Fernando Alonso przechodzi do Aston Martin F1 Team! Wielki transfer w F1!

Źródło: F1