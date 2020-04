FIFA 20 Stay and Play Cup – turniej z inicjatywy EA

W dniach 15 – 19 kwietnia światowe gwiazdy futbolu wezmą udział w turnieju zorganizowanym przez EA. Mowa o FIFA 20 Stay and Play Cup, który wspiera inicjatywę “Zostań w domu. Grajmy razem” (Stay Home. Play together). Oprócz tego Electronic Arts ma przekazać milion dolarów na fundusz Coronavirus Global Giving.

Zostań w domu. Grajmy razem

Organizowany z inicjatywy EA turniej FIFA 20 Stay and Play Cup ma zostać rozegrany w systemie pucharowym. Co ciekawe, ma on zgromadzić dwadzieścia spośród najbardziej znanych i historycznych europejskich klubów. Każdy z nich ma nominować profesjonalnych piłkarzy, którzy wezmą udział w turnieju. Mówimy tutaj między innymi o klubach takich jak Ajax, AS Roma, Chelsea, FC Kopenhaga, Liverpool, Porto, Real Madryt.

Turniej FIFA 20 Stay and Play Cup

Wydarzenie organizowane przez Electronic Arts ma zachęcić do pozostania w domu. Wszyscy dobrze wiemy, że panuje koronawirus. Dzięki temu, że nie przemieszczamy się epidemia może szybciej się zakończyć. Osoby, które są zainteresowane wiadomościami na temat turnieju mogą odwiedzić stronę EA, która zawiera wszystkie informacje na ten temat. Z kolei transmisje będą dostępne na kanale EA Sports na Twitchu. Warto dodać, że firma wspiera wiele innych inicjatyw w ramach akcji “Zostań w domu. Gramy razem.“. Mowa między innymi o turniejach Apex Legends Global Series, oraz The Sims 4, gdzie podczas streamingu gracze mogą “spotkać się” wirtualnie z ulubionymi twórcami. EA Sports Madden NFL 20 na początku kwietnia zorganizował turniej, podczas którego grali ulubieni zawodnicy z ligi NFL.

Stay Home. Play together

“W tym bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie, bardziej niż kiedykolwiek dostrzegamy jak ludzie jednoczą się, szukając nowych sposobów zaangażowania się w futbol. To niezwykle budujące, że razem z naszymi partnerami w EA możemy wykorzystać nasze bogate doświadczenie” – powiedział Simon Thomas, dyrektor handlowy FIFA. “Jesteśmy nie tylko zaangażowani we wspieranie działań na rzecz walki z koronawirusem, ale w nadchodzących tygodniach będziemy również dostarczać fanom piłki nożnej jeszcze więcej możliwości do angażowania się w sport, który kochają “.