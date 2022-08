FIFA 23 nie będzie oferowała paczek w Ultimate Team?

FIFA 23 wkrótce będzie miała swoją wyczekiwaną premierę. Będzie to ostatni tytuł, który powstał przy współpracy FIFY i EA Sport. Wiemy, że producent nie zrezygnował z kontrowersyjnych loot boxów, które dostępne są w trybie Ultimate Team.

EA Sport nie rezygnuje z loot boxów

Loot Boxy, które znajdziemy w FIFA 23, wywołują sporo kontrowersji w wielu krajach. Powodem kontrowersyjnej opinii jest to, że tego typu rozwiązania według wielu krajów nawiązują do hazardu, dlatego też niektóre z nich całkowicie zakazały takiego rozwiązania. W związku z tym wielu producentów gier zdecydowało się na porzucenie tej mechaniki. EA Sport nie należy do tego grona.

Na okładce tegorocznej wersji gry znaleźli się Kylian Mbapee oraz Samantha Kerr.

Przeczytaj także: Take-Two: GTA 6 przeniesie gry na nowy poziom rozgrywki

FIFA 23 nie będzie inna niż swoje poprzedniczki w przypadku trybu Ultimate Team i loot boxów. Co prawda wiele krajów wprowadziło prawo, które ich zakazuje, jednak jeden z największych rynków, jeśli chodzi o grę piłkarską od EA, tego nie zrobił. Mowa tutaj oczywiście o Wielkiej Brytanii. Decyzja jest zaskakująca, ponieważ rząd przyznał, że kupowanie paczek naraża graczy na problemy związane z hazardem, zdrowiem psychicznymi i innymi problemami, które mogą mieć związek z grami.

FIFA 23 nie będzie odbiegać od reszty

Wielka Brytania, pomimo wielu wątpliwości nie uznała, że loot boxy, które pojawią się w grze FIFA 23, że są one dokładną tożsamą tradycyjnego hazardu, dlatego też nie zdecydował się na nowelizację ustawy o grach hazardowych. EA Sports może więc odetchnąć ze spokojem, ponieważ UK to jeden z największych rynków dla tej produkcji. Producent jest pewny, że sami gracze uwielbiają loot boxy, ponieważ według niego „gracze kochają, fakt, że gra odzwierciedla prawdziwe emocje i wymaga od nich wymyślenia strategii budowania i zarządzania składem.”

Paczki w serii FIFA zostały wprowadzone dekadę temu i od tamtego momentu są maszynką do zarabiania pieniędzy. Pozwalają one na szybkie zbudowanie wymarzonego i trudnego do pokonania składu. Gracz nie musi polegać wtedy na szczęściu, jeśli chodzi o losowanie kart piłkarzy. Wielu graczy bulwersuje się, że pomimo tego, że zapłacili za grę, to w dalszym ciągu muszą wydawać pieniądze, aby stworzyć mocny skład.

Źródło: EuroGamer.net