We wtorek odbył się finał Fortuna Puchar Polski, w którym Legia Warszawa zmierzyła się z Rakowem Częstochowa. Po rzutach karnych triumfatorem okazał się stołeczny klub, jednak nie to było na ustach wszystkich. Całą uwagę zwróciło to, co zrobił Filip Mladenović, który uderzył kilku zawodników przeciwników.

Brzydkie sceny po ostatnim gwizdku

Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski, jednak to nie sprawy sportowe zwróciły uwagę całej polski. Wszyscy skupili się na tym, co zrobił zawodnik stołecznego klubu, Filip Mladenović. Po końcowym gwizdku, kiedy zawodnicy Wojskowych rozpoczynali świętowanie triumfu, serbski obrońca uderzył trzech piłkarzy.

Przeczytaj także: Dobra wiadomość dla Modera! Liverpool ściągnie mistrza świata!

Filip Mladenović uderzył trzech rywali w głowę, w momencie gdy biegł do swoich kolegów z drużyny. Jego zachowanie zostało uwiecznione na kamerach. Zachowanie to jest oczywiście karygodne i wszystkiemu ma przyjrzeć się Komisja Dyscyplinarna. Zawodnikowi grozi zawieszenie.

Lepiej późno niż wcale. Filip Mladenović wystosował oficjalne oświadczenie

Jak podaje Sebastian Staszewski ze Sport INTERIA, serbski obrońca warszawskiego klubu skontaktował się z zawodnikami Rakowa Częstochowa, których uderzył. To jednak nie wszystko, ponieważ piłkarz postanowił opublikować oficjalne oświadczenie za pośrednictwem swoich social mediów.

Sebastian Staniszewski z Interia Sport podał, że piłkarz przeprosił już poszkodowanych piłkarzy Rakowa Częstochowa. Źródł: Twitter @S_Staniszewski

Zawodnik dodał, że nie będzie poruszał już publicznie tego tematu.

Filip Mladenović z oficjalnym oświadczeniem, które opublikował na Instagramie.

Źródło: Instagram @filipmladenovic25/ Twitter @S_Staszewski