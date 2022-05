To już dziś, o 21:00 czasu polskiego zobaczymy angielsko-hiszpański finał Ligi Mistrzów 2022. Gdzie oglądać za darmo? Liverpool FC czy Real Madryt? Kto wygra?

Za dosłownie godzinę na Stade de France rozpocznie się mecz pomiędzy angielską drużyną Liverpool FC, a hiszpańskim Realem Madryt. Bukmacherzy sugerują, że to Anglicy wygrają dzisiejsze spotkanie. Pamiętajmy jednak, że to Real tryumfował aż trzynaście razy. Dla przypomnienia, Liverpoolowi udało się to sześciokrotnie. Nasuwa się pytanie, gdzie oglądać za darmo finał Ligi Mistrzów 2022? Co ciekawe, wcale nie trzeba będzie szukać jakiś „lewych” streamów. Jest kilka możliwości, by zobaczyć finał zarówno przez Internet, jak i w TV za darmo.

Finał Ligi Mistrzów 2022 – gdzie oglądać za darmo?

Liverpool FC vs Real Madryt – kto wygra dzisiejszy mecz?

Przeglądając hashtag #ULCFinal na Twitterze, możemy dostrzec, że w strefach kibica wzmaga się doping. Z resztą, sami zobaczcie. Aż chciałoby się tam być! Oczywiście, wiele osób publikuje również swoje zdjęcia w koszulkach ulubionych drużyn.

Wracając do samego wydarzenia, wiemy już w jakim składzie zagra Real Madryt. Jedenastka Królewskich wygląda następująco: 1 Courtois, 2 Carvajal, 3 E. Militao, 4 Alaba, 23 F. Mendy, 8 Kroos, 10 Modric, 14 Casemiro, 15 Valverde, 9 Benzema, 20 Vini Jr.

Nie ma jeszcze oficjalnego składu Liverpoolu na Finał Ligi Mistrzów. Dziennikarze sportowi zakładają jednak, że The Reds wyjdą na finał w następującym składzie:

Alisson – A. Robertson, I. Konaté, V. van Dijk, T. Alexander-Arnold – N. Keïta, Fabinho, J. Henderson – L. Diaz, S. Mané, M. Salah.

Finał Ligi Mistrzów 2022 - gdzie oglądać za darmo? 27

Finał Ligi Mistrzów 2022 – gdzie oglądać mecz?

Dzisiejsze spotkanie będzie można zobaczyć między innymi za pośrednictwem Polsat Sport Premium 1. Czy uda się oglądać finał Ligi Mistrzów 2022 – Liverpool FC vs Real Madryt za darmo? Oczywiście! Wystarczy włączyć TVP1 lub uruchomić darmowy stream na stronie sport.tv.pl. Oczywiście, wiele sportowych redakcji będzie również na bieżąco relacjonować to, co dzieje się na stadionie. Wszyscy jednak wiemy, że najlepszą opcją jest oglądanie zmagania angielsko-hiszpańskiego finału w formie wideo. Spotkanie na TVP1 oraz online, na Sport TVP będzie komentować duet: Dariusz Szpakowski oraz Sebastian Mila.

To jak, wygra drużyna Carlo Ancelottiego czy jednak lepszą taktykę wymyśli Juergen Klopp? Dajcie znać w komentarzach kogo obstawiacie!

