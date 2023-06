Finał Ligi Mistrzów. To tu oglądniesz mecz Man City – Inter!

A więc stało się! Finał Ligi Mistrzów odbędzie się już jutro i jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądnąć mecz Manchester City – Inter Mediolan, to śpieszymy z odpowiedzią! Sprawdźcie, na jakich kanałach odbędzie się transmisja tego spotkania!

Włosko-angielski finał Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów i Stambuł bardzo dobrze kojarzą się polskim kibicom, a przede wszystkim Jerzemu Dudkowi, który właśnie tam wygrał swój pierwszy i jedyny puchar Champions League. Teraz na stadionie Atatürk Olympic Stadium o ten tytuł powalczą Manchester City i Inter Mediolan.

Nie ma co ukrywać, to właśnie Manchester City jest faworytem do zdobycia trofeum Ligi Mistrzów, jednak Inter nie raz pokazał, że potrafi zaskoczyć. Czy podopiecznym Simone Inzaghi’ego uda się zaszokować The Citizens?

Czy Haaland poprowadzi City do Trimfu w Lidze Mistrzów? Fot. Manchester City @Twitter/Author Unknown

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Inter Mediolan?

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się jutro, tj. w sobotę 10 czerwca. To spotkanie nie odbędzie się jednak na kanale TVP 1, jak było do tej pory. Tym razem Telewizja Polska o tej godzinie wyświetli 60. KFPP w Opolu. Nie ma się jednak co martwić, ponieważ kibice piłki nożnej mają spory wybór.

Czy Inter Mediolan zaskoczy Manchester City? Fot. UCL @Twitter

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Inter Mediolan? Transmisja meczu rozpocznie się o 21:00, a spotkanie będzie można oglądać na kanale TVP 2, stronie internetowej TVP Sport oraz na kanale Polsat czy platformie Polsat Box Go. Finał będzie transmitowany także na kanale TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1.

Źródło: opr. wł./Polsat, TVP