Neymar wróci? Jest gotów obciąć swoje wynagrodzenie!

Leo Messi ostatecznie nie zasili składu FC Barcelony, ponieważ Argentyńczyk wybrał grę w barwach Interu Miami. Na horyzoncie pojawiło się jednak inne nazwisko, które mogłoby zasilić Dumę Katalonii. Mowa tutaj o Brazylijskim skrzydłowym PSG. Czy Neymar wróci do Blaugrany? Byłby to zaskakujący ruch!

Kibice wierzyli do końca. Messi wybrał MLS

Przez wiele tygodni spekulowano, że Messi może wrócić do klubu ze stolicy Katalonii. Dyskusja stała się jeszcze bardziej gorąca, kiedy trener PSG potwierdził, że Argentyńczyk odchodzi z paryskiego klubu. Gdzieś w tle mówiło się, że Leo Messi zdecyduje się jednak na podpisanie kontraktu z klubem z Arabii Saudyjskiej.

Messi zdecydował się na przenosiny do Interu Miami. Źródło: C. Gavelle/ PSG

Końcem końców okazało się, że 35-letni Argentyńczyk podpisze kontrakt z Interem Miami, którego współzałożycielem jest David Beckham. Kwoty zarobków nie znamy, jednak mówi się, że Messi nie tylko będzie pobierał wynagrodzenie, ale również otrzyma pakiet członkowski klubu czy też procent od transmisji MLS przez Apple.

Okazuje się jednak, że do Barcy może wrócić inna dawna gwiazda.

Neymar wróci do Barcelony?

W ostatnich godzinach pojawiły się informacje na temat tego, że Neymar wróci do Barcelony. Brazylijczyk rzekomo zaoferował swoje usługi klubowi z Katalonii i oświadczył, że jest skłonny obniżyć swoje wynagrodzenie. Czy Neymar wróci do klubu, z którym wygrywał Ligę Mistrzów? Szanse na to są znikome, co podkreślił sam trener Barcy, Xavi.

Neymar wyraża chęć powrotu do FCB. Fot. PSG

Na pytanie, czy Neymar wróci do Barcelony, Xavi wyznał, że “naprawdę ceni go jako przyjaciela, jednak wizja klubu jest zupełnie inna i nie widzi go w niej”. Brazylijczyk do PSG trafił w 2017 roku. Niestety, w ostatnim czasie często boryka się z kontuzjami, przez co jego przyszłość w paryskim klubie jest bardzo niepewna.

Neymar oferuje się Barcelonie.

Brazylijczyk byłby zachwycony, gdyby mógł wrócić do Barçy. Jest gotów obniżyć swoje wynagrodzenie. [@sport] https://t.co/TKwBqU8kxX pic.twitter.com/xmVXyEAdOq — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 8, 2023

Źródło: Twitter