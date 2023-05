To on ma być zastępcą Benzemy w Realu! Wielkie nazwisko!

Coraz głośniej słyszy się o przenosinach Benzemy do Arabii Saudyjskiej. Napastnik Realu Madryt kuszony jest wielkimi pieniędzmi przez tamtejsze kluby. Jeśli dojdzie do tych szokujących przenosin, to Królewscy postarają się ściągnąć Harry’ego Kane’a z Tottenhamu.

Koniec Benzemy w Realu Madryt bliski?

Co chwila słyszymy o tym, że drużyny z Arabii Saudyjskiej walczą o najgłośniejsze nazwiska na piłkarskim rynku. Przenosiny Cristiano Ronaldo do Al-Nassr mają być tylko początkiem. Już kilka razy wspominaliśmy o tym, że Al-Halil chce podpisać Leo Messiego oraz jego byłych kolegów z drużyny – Busquetsa czy Jordiego Albę.

Możliwe, że tego Lata Karim Benzema odejdzie z Realu! Fot. Twitter

Ale to nie wszystko, ponieważ kilka tygodni temu pojawiły się także informacje o tym, że ogromną ofertą kuszony jest także Luka Modrić. To nie jedyny piłkarz Realu, który mógłby zagrać w Arabii Saudyjskiej, ponieważ tamtejsze kluby zainteresowane są usługami Karima Benzemy!

Królewscy mają już następce!

Media coraz głośniej piszą o tym, że Karim Benzema tego lata opuści Estadio Santiago Bernabeu i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Francuz kuszony jest ogromnymi pieniędzmi, dlatego też Real Madryt zaczął rozglądać się za jego potencjalnym następcą. Okazuje się, że tych jest dwóch – media sugerują, że Joselu jest pierwszym wyborem Los Blancos.

Głośniejsze jest jednak drugie nazwisko, które miałoby trafić do Realu Madryt. Tym napastnikiem miałby być Harry Kane, który jest w swoim ostatnim roku kontraktu z Tottenhamem Hotspur. W kontekście Anglika coraz częściej mówi się o przenosinach do innego klubu.

Ultimatum jest jednak takie, że zanim Królewscy powalczą o napastnika “Kogutów”, to celem transferowym jest właśnie Joselu.

Kane trafi do Realu Madryt? Fot. Wikipedia

Źródło: Twitter