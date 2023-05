Gwiazda PSG w Man City? Guardiola miał do niego dzwonić!

Przyszłość Neymara w paryskim klubie nie jest pewna. Piłkarz w tym momencie leczy kontuzję, jednak od jakiegoś czasu mówi się, że jego dni w Paryżu są policzone. Gwiazda PSG nie będzie narzekać na zainteresowanie, a jak podają najnowsze plotki – osobiście kontaktował się z nim Pep Guardiola. Czy dojdzie do sensacyjnego ruchu?

Neymar wkrótce zamieni Paryż na inne miasto?

Przygoda Neymara z Paris-Saint Germain trwa od 2017 roku. Brazylijczyk przenosił się do stolicy Francji z myślą o wygraniu nie tylko krajowych mistrzostw, ale również pucharu Ligi Mistrzów. O ile to pierwsze udało się kilkukrotnie, to triumf w Champions League w dalszym ciągu jest w strefie marzeń.

Wydaje się więc, że PSG musi pójść w przebudowę, a tercet Neymar – Mbappe – Messi wkrótce osiągnie swój limit. Brazylijski piłkarz PSG od jakiegoś czasu jest bohaterem plotek, które mówią, że wkrótce opuści ona Park Książąt pomimo tego, że kilka tygodni temu skrzydłowy twierdził, że chciałby skończyć swoją karierę w Paryżu. Do tego może nie dojść.

Brazylijczyk trafi do Manchesteru City? Rzekomo w sprawie jego przyszłości kontaktował się z nim sam Pep Guardiola. Fot. PSG

Gwiazda PSG odejdzie? Guardiola już działa

O niepewnej sytuacji Brazylijczyka w PSG wie cały piłkarski świat i wygląda na to, że niektórzy postanowili już teraz zapytać o jego dostępność. Pep Guardiola postanowił to zrobić u samego źródła, ponieważ jak podają media, hiszpański trener Manchesteru City osobiście skontaktował się z Brazylijczykiem.

Piłkarz PSG już nie raz łączony był z angielskim klubem i choć media podają, że szansa na transfer nie jest duża, to nie jest nierealna. Skrzydłowy i Guardiola nie mieli okazji razem pracować w Barcelonie – w 2013 roku, kiedy Brazylijczyk przyszedł do Dumy Katalonii Guardiola, objął właśnie Bayern Monachium.

Skrzydłowy PSG w Man City? Guardiola miał do niego dzwonić! Fot. Twitter

Źródło: Twitter