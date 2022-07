Ford F-150 Raptor R to najmocniejszy Raptor w historii. Pickup z potężnym silnikiem pod maską i niesamowitymi właściwościami terenowymi. Jego wielkie V8 generuje 700 koni mechanicznych i daje ogrom wrażeń z piekielnie szybkiego pokonywania pustyń. A dzisiaj rozpoczęło się właśnie przyjmowanie zamówień na rok 2023.

Ford F-150 Raptor R

Serce Ford F-150 Raptor R

Samochód stworzony, aby generował jak najwięcej frajdy i mocy. Nie bez przyczyny pod maskę trafiła jednostka znana między innymi z modelu Shelby GT500. Jest to doładowane kompresorem 5,2-litrowe V8 generujące aż 700 koni mechanicznych i 868 Nm momentu obrotowego. Silnik jednak nie obył się bez modyfikacji. W celu poprawienia jego pracy i charakterystyki, aby jak najlepiej oddawał moc i moment obrotowy w ciężkich warunkach terenowych wniesiono pewne poprawki. Optymalizację pod kątem osiągów terenowych zaczęto od zainstalowania nowego koła pasowego, aby jak najbardziej poprawić moment obrotowy w niskim i średnim zakresie obrotów. Zmianom poddano również kolektory wydechowe. Zastąpiono je odlewem ze stali nierdzewnej. Lepsza chłodnica oleju i filtry czy głębsza miska olejowa mają pomóc w ciężkich warunkach i przy agresywnym pokonywaniu wzniesień. Sama objętość układu dolotowego została zwiększona o 66%, a filtr powietrza został zastąpiony stożkowym w celu poprawy przepływu powietrza. To wszystko pomaga tak wielkiej jednostce na lepsze „oddychanie”.

Ford F-150 Raptor R Ford F-150 Raptor R

Built Ford Tough

Ideą modelu jest nie tylko szybka jazda, ale również pokonywanie ekstremalnych tras. Aby było to jak najbardziej możliwe doszło do wielu poprawek mechanicznych. Skrzynia SelectShift, czyli 10-biegowy automat hydrokinetyczny dostał nową przekładnię ze zdolnością tłumienia skoków momentu obrotowego czy zestaw czterech kół zębatych na wyjściu, aby zapewnić jeszcze płynniejsze oddawanie mocy i sporego momentu. Zastosowano również nową oś przednią z wytrzymalszym korpusem mechanizmu różnicowego, który otrzymał aluminiowe ożebrowanie.

Ford F-150 Raptor R Ford F-150 Raptor R

Dodatkowa moc nie obeszła się również bez dodatkowych doznań dźwiękowych. Nowy wydech to podwójny układ z przelotowym tłumikiem. To w połączeniu z systemem aktywnych zaworów wydechowych z trybami Normal, Sport, Quiet i Baja daje jeszcze większą kontrolę nad całą mocą.

Ford F-150 Raptor R Ford F-150 Raptor R

Jednak moc to nie wszystko. Bo w terenie liczy się również zawieszenie. A to jest dość zaawansowane. Amortyzatory FOX Live Valve posiadają nie tylko skok 330 mm z przodu i 358 mm z tyłu, ale również na bieżąco monitorują teren setki razy na sekundę, aby elektronicznie dostosowywać parametry tłumienia. To nie wszystko. W tylnym pięciodrążkowym zawieszeniu zastosowano m.in dłuższe drążki wzdłużne, drążek Panharda czy 24 calowe sprężyny śrubowe.

Ford F-150 Raptor R

A to wszystko podkreślają 37- calowe koła oraz prześwit auta na poziomie 333 milimetrów.

Ford F-150 Raptor R

Wyróżniający się wygląd

Ford F-150 Raport R to również świetny wygląd. Auto dostępne będzie w ośmiu opcjach kolorystycznych, z nowymi kolorami jak Avalanche i Azure Gray Tri-Coat. Do tego wyjątkowa stylizacja ze specjalnym projektem graficznym, mająca na celu ukazać pustynnego drapieżnika. To w połączeniu z wieloma emblematami w kolorze Code Orange daje fajnego charakteru auta. Ponadto, przednia część maski z wylotami powietrza w czarnym kolorze jest o 25 mm wyższa od tej w bazowym Raptorze.

Ford F-150 Raptor R

Środek natomiast wykonany jest z skóry i Alcantary i co ciekawe, włókna węglowego. To ostatnie nadaje charakteru, a zastosowane materiały w połączeniu z fotelami Recaro mają na celu jak najlepiej poprawić komfort i trzymanie w trudnym terenie.

Nie obeszło się również bez zaawansowanych systemów. Trail Turn Assist służy zmniejszaniu promienia skrętu w ciasnych zakrętach, a Ford Trail Control to tempomat terenowy, który pozwala utrzymywać prędkość w celu skupienia się na manewrowaniu. Oprócz tego mamy również Trail 1-Pedal Drive, co pozwala na operowanie prędkością jedynie za pomocą pedału gazu (ułatwiając dla przykładu pełzanie po skałach). W środku znajdziemy również 12-calowy ekran systemy SYNC 4 kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto.

Ford F-150 Raport R do sprzedaży trafia dokładnie 25 lipca, a produkcja rozpocznie się pod koniec 2022 roku. Nie łudźcie się, do Europy nie trafi, tak samo jak model F-150. A szkoda. No, chyba, że sami sprowadzicie auto ze Stanów.