FPS Boost wyciśnie ze starych gier na Xbox Series X jeszcze więcej!

Xbox series X to najnowsza konsola do gier Microsoftu, która potrafi wiele. Jedną z jej największych zalet jest wsteczna kompatybilność, dzięki czemu gracze bez problemu mogą grać w starsze tytuły na najnowszej generacji konsol. Microsoft postanowił ulepszyć to doświadczenie i w wybranych grach na Xbox series X i Xbox Series S użyje funkcji FPS Boost.

Odwieczna walka między dwoma konsolami trwa – Xbox Series X zyska nową broń w walce z PS5!

Pojedynek konsol Sony PlayStation i Microsoft Xbox trwa od wielu lat. Każda z tych marek ma swoich zwolenników, którzy starają się udowodnić, że to właśnie ich ulubiona konsola jest najlepsza. Najnowsze generacje konsol Playstation 5 i Xbox series X to potężne urządzenia. Można grać na nich w najnowsze tytuły w bardzo wysokiej jakości. Gier przystosowanych do działania z najnowszymi konsolami nie ma jeszcze zbyt wiele, dlatego też posiadacze tych urządzeń odgrywają starsze tytuły. Wsteczna kompatybilność jest to zdecydowany atut konsoli Microsoft. Firma założona przez Billa Gatesa postanowiła jeszcze bardziej rozpieścić swoich panów i ogłosiła wprowadzenie funkcji FPS Boost.

Xbox Series X i Series S zyskają bardzo przydatną funkcję polepszającą płynność rozgrywki!

Czym jest FPS Boost?

Funkcja ogłoszona przez Microsoft będzie dostępna na konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. FPS Boost będzie odpowiedzialny za lepszą płynność gier. I nie mowa tutaj tylko o kilku klatkach na sekundę więcej. Okazuje się, że niektóre gry mogą zwiększyć swoją płynność o dwukrotność pierwotnie posiadających klatek! Technologia ma przyciągnąć do konsoli Microsoftu większą ilość graczy, którzy chcą grać w swoje ulubione tytuły w zupełnie nowej jakości. Bezsprzecznie jest to funkcja, którą będzie mogła wyróżniać się konsola od swojej konkurencji.

Far Cry 4 będzie jedną z gier wspierającą FPS Boost!

W jakich grach FPS Boost będzie obecny?

W związku z tym, że funkcja jest nowa liczba tytułów wspierających FPS Boost jest ograniczona. Oczywiście z czasem lista gier na Xbox Series X i S zacznie się powiększać. Microsoft pracuje z producentami gier po to, aby FPS Boost znalazło się w jak największej liczbie wydanych już gier. Technologię będziemy mogli znaleźć w takich tytułach jak:

Far Cry 4,

New Super Lucky’s Tale,

Sniper Elite 4,

UFC 4,

Watch Dogs 2.

Gigant z Redmond chce pokazać, jakie korzyści płyną z wykorzystania technologii FPS Boost, dlatego tytuły nie są wybrane przypadkowo. W sieci pojawiły się pierwsze testy Digital Foundry przedstawiające działanie nowej funkcji, która znajdzie się w najnowszej generacji konsol Xbox. Opcja ta nie będzie jednak konieczna. W każdej chwili użytkownik będzie ją mógł włączyć i wyłączyć z poziomu “Opcji kompatybilności” w sekcji “Zarządzaj grą” na menu konsoli. Funkcja prawdopodobnie zostanie oddana do ogólnego użytku na wiosnę tego roku.