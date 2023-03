Zawód arbitra, niezależnie od sportu, jest bardzo trudny i wymagający. Czasami nie da się poprawnie osądzić, czy faul faktycznie był, czy też nie. Fred VanVleet, koszykarz Toronto Raptors, skrytykował pracę sędziów w NBA. Efektem jest 30 000 USD kary.

Fred Van Fleet ostro o arbitrach w NBA

Sędziowanie w NBA nie jest prostą sprawą. Pomimo, że na parkiecie znajduje się trzech sędziów i wspierani są oni przez nowoczesne technologie, to jednak presja ze strony zawodników, trenerów czy kibiców może być zbyt wysoka. Niestety, niektórzy arbitrzy jednak przesadzają i gwiżdżą faule i rozdają przewinienia techniczne za “byle co”. Ostatnio Jordan Poole dostał tzw. dacha (czyli faul techniczny, za który jest też kara pieniężna – 3 tys. USD), bo po prostu skierował piłkę do sędziego nieco mocniej.

VanVleet za krytykę sędziów dostał 30 tys. USD kary. Fot. Twitter @Raptors/Author Unknown

Zawodnik Toronto Raptors, Fred VanVleet, po przegranym meczu z Los Angeles Clippers skomentował “formę” sędziów. Przede wszystkim wskazał jednego sędziego, który według niego prezentował okropny poziom. Wyznał, że niekiedy podczas spotkań jest kilku takich arbitrów, którzy po prostu zmieniają obraz meczu i grę.

Zawodnik skrytykował pracę sędziów, a to niedozwolone w NBA

Krytyka arbitrów przez zawodników czy trenerów nie jest dozwolona w lidze. Fred VanVleet wypowiadając się na temat pracy Bena Taylora, wyznał, że jest gotowy przyjąć karę za swoje krytyczne słowa. Jego frustracja była na tyle duża, że najwidoczniej nie zwracał uwagi na to, co go czeka. I ja, jako kibic drużyny z NBA, który ogląda mecze regularnie, przyznam, że wcale mu się nie dziwę, bo niekiedy gwizdki są po prostu niezrozumiałe.

Skrytykował pracę sędziów. Efekt? 130 tys. zł kary! Fot. Twitter @Raptors/ Author Unknown

Okazało się, że koszykarz Toronto Raptors uszczupli swój portfel, ponieważ NBA ukarało go grzywną w wysokości 30 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam ponad 130 tysięcy złotych. VanVleet zarobi w tym roku ponad 21 milionów dolarów, więc 30 tys. USD to dla niego pikuś.

Źródło: CBC/ Fot. #1, #2