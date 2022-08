Friz zapłacił. Autorka „jestem w Stegnie na plaży” dostała pieniądze. Ile?

Fraza „jestem w Stegnie na plaży” stała się prawdziwym hitem i zdecydowanie najbardziej znanym memem tego lata. Słowa te stały się tak popularne, że Friz wykorzystał je w swojej wakacyjnej piosence. Autorka swego czasu poprosiła YouTubera o pieniężną rekompensatę i ku zaskoczeniu wszystkim, gwiazdor spełnił tę prośbę.

Słowa „jestem w Stegnie na plaży” hitem tegorocznych wakacji

Autorką TikToka, na którym wypowiadane są wspomniane słowa jest Iwona Gosia Wojciechowska, która na platformie społecznościowej ukrywa się pod pseudonimem Sarusia55. Po prawdziwym wybuchu popularności jednego z jej filmików, na którym przesiaduje ona w Stegnie na miejscowej plaży, wielu zainteresowało się jej twórczością.

Nagrania tiktokerki zaczęły być odtwarzane po kilkadziesiąt tysięcy razy, a niektóre z nich przekroczyły magiczną barierę miliona odtworzeń. Najpopularniejszy z nich oglądnięto aż 8,3 milion razy! To właśnie na nim autorka chwali się swoim pobytem w Stegnie. Wideo i cała fraza stała się takim hitem, że nawiązał do niej w swojej najnowszej piosence Friz i Przemek.PRO.

Ile Friz przelał autorce TikToka?

Jak wszystko, co dotknie były założyciel Ekipy, piosenka zamieniła się w hit, co zwróciło uwagę autorki tiktoka, do którego jawnie nawiązywał YouTuber. Sarusia 55 postanowiła więc zaapelować do Karola Wiśniewskiego i poinformowała, że należą jej się pieniądze za wykorzystanie jej frazy. Wszyscy myśleli, że apel ten zniknie w milionach tego typu filmików, jednak YouTuber zaskoczył wszystkich.

Popularny YouTuber oznajmił, że poprosił kobietę o kontakt i przelał jej pieniądze. Jak możemy zobaczyć na Twitterze, Friz przelał Sarusi55 pięć tysięcy złotych za pośrednictwem platformy PayPal. W wiadomości podziękował on za „bycie inspirację”. Ten gest spotkał się z odzewem ze strony autorki, która wstawiła na swoje konto na TikToku podziękowania dla twórcy piosenki. Co ciekawe, youtuber przelał pieniądze Sarusi55 nawet po tym, jak przeprosiła go za zamieszanie, które wywołała swoim apelem i zrezygnowała ze wszelkich roszczeń finansowych względem jego osoby.

Źródło: Twitter