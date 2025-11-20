GAC Aion V za 699 zł netto miesięcznie. To elektryk z Chin

Azjatycki producent oficjalnie odpalił nowe warunki najmu długoterminowego dla GAC Aion V i w sumie trudno się dziwić, że sporo osób zaczyna drapać się po głowie z myślą: „to naprawdę kosztuje tylko 699 zł netto miesięcznie?”. A jednak. Elektryczna rewolucja przyjechała z Chin. Nasuwa się jednak pytanie, czy ludzie będą chcieli takie auto kupować? Mamy w redakcji mieszane uczucia.

Oferta dotyczy modelu Aion V, czyli elektryka od GAC Motors, który na polskim rynku próbuje zdobyć fanów, głównie dzięki połączeniu technologii, komfortu i ośmioletniej gwarancji. Teraz czas na w nowe finansowanie, które w praktyce otwiera drzwi do elektromobilności nawet tym, którzy do tej pory myśleli, że „elektryk to luksus nie dla mnie”.

Nowa propozycja GAC Aion to najem długoterminowy trwający 24 miesiące. Rata? 699 zł netto miesięcznie. W tej cenie GAC Polska dorzuca pakiet serwisowy. Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC/AC/NW, wynosi 1% wartości auta. Brzmi jak oferta z kategorii „zaraz się obudzę”, ale to po prostu nowa strategia marki, która chce trwale zadomowić się w Polsce. Ciekawe, czy faktycznie złapie na to klienta.

GAC Aion V według normy WLTP oferuje zasięg na poziomie 510 km. W praktyce celowalibyśmy raczej w 350 – 400 km. To wartości raczej… standardowe jeśli chodzi o samochody na prąd. Jeśli już trzeba się podładować, auto oferuje prędkość na poziomie 180 kW. Nie ma dramatu. W teorii od 30% do 80% bateria uzupełnia się w mniej niż 20 minut. W praktyce będzie to raczej 30 – 40 minut, ale jeśli ktoś decyduje się na elektryka, raczej ma świadomość tego, że będzie go ładować w domu, a nie na publicznych ładowarkach, gdzie prąd jest strasznie drogi.

Dyrektor marki GAC Motors w Polsce, Marcin Słmokowski

Komfort, który realnie widać (i czuć)

GAC Aion V ewidentnie zaprojektowano z myślą o tym, żeby pasażerowie nie marudzili, że w kabinie jest „za twardo”, „za mało miejsca”, „za słabo wieje”. Przednie fotele mają funkcję masażu i wentylacji – czyli w praktyce zamieniasz korki na szybką sesję SPA. Z tyłu też jest grubo: tylna kanapa odchyla się aż do 137°, więc nawet długie trasy stają się bardziej „road trip vibes” niż „przetrwanie dnia”.

GAC Aion V. Elektryk za 699 zł netto miesięcznie.

Standardowe wyposażenie to także rzeczy, których często brakuje w dużo droższych konkurentach. Mamy największy w klasie ekran dotykowy – 14,6 cala – więc system multimedialny już z daleka wygląda jak kino domowe. Do tego panoramiczna kamera 360°, która sprytnie ratuje przed zbieraniem krawężników przy parkowaniu oraz system audio premium, który pozwoli Ci zapomnieć o tym, że jedziesz do pracy, a nie na koncert.

Są też smaczki typowe dla marek, które lubią dawać coś ekstra – jak inteligentna lodówka o pojemności 6,6 litra z funkcją grzania i lampą sterylizującą. Idealna na mleko dla dzieci, wodę, przekąski… albo gorącą herbatę. A panoramiczny szklany dach dodaje wrażenia przestrzeni i robi robotę w słoneczne dni.

5 gwiazdek bezpieczeństwa i zero kompromisów

Bezpieczeństwo w GAC Aion V to temat, przy którym marka ewidentnie nie chciała iść na skróty. Model zdobył maksymalne 5 gwiazdek w testach Euro NCAP – czyli najwyższy możliwy wynik. Zespół zaawansowanych systemów ochrony dba zarówno o kierowcę, jak i pasażerów, więc auto nie tylko dobrze wygląda, ale też robi to, co najważniejsze: chroni.

Podsumowanie? Oferta, która naprawdę robi różnicę

Nowa propozycja od GAC to połączenie świetnych warunków finansowych, mocnej technologii i komfortu, który zwykle trafia do wyższej półki cenowej. 699 zł netto miesięcznie przy umowie na 24 miesiące brzmi jak oferta celowana w ludzi, którzy chcą po prostu wsiąść i jechać bez martwienia się o resztę.

Aion V w tej konfiguracji to propozycja, która może poważnie namieszać na polskim rynku elektryków – bo nagle okazuje się, że elektryczna mobilność nie musi kosztować fortuny, a do tego w pakiecie dostajesz komfort i technologie, które jeszcze niedawno były zarezerwowane tylko dla bogatszych segmentów.

