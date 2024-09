Galaxy S25 Ultra na renderach. Tak będzie wyglądać flagowiec

Samsung Galaxy S25 UItra na renderach! Dzięki grafikom mamy wgląd na prawdopodobny design flagowego smartfona południowokoreańskiego producenta. Czego możemy spodziewać się po urządzeniu, które zadebiutuje w 2025 roku?

Galaxy S25 Ultra na renderach. Szykuje się sporo zmian!

Do 2025 roku zostały tylko trzy miesiące i to właśnie początek z pewnością będzie należał do Samsunga, ponieważ w styczniu prawdopodobnie zostaną pokazane nowe smartfony z serii Galaxy S25. Do sieci trafiły rendery najmocniejszego modelu ze stawki – Galaxy S25 Ultra, który będzie się mocno różnił od swojego poprzednika.

Galaxy S25 Ultra na renderach udostępniony został przez redakcję AndroidHeadlines. Bazując na grafikach, które pojawiły się w sieci, nowa generacja flagowca zaoferuje całkowicie płaski design ramki, co jest zmianą względem Galaxy S24 Ultra, w którym zastosowano kanciaste kształty.

S25 Ultra ma zaoferować płaskie ramki. Fot. Android Headlines Kanciasty design Samsung Galaxy S24 Ultra nie był zbyt wygodny. Fot. MenwWorld

Zmiana kształtu smartfona wyjdzie na lepsze, ponieważ telefony z płaskimi krawędziami po prostu lepiej leżą w dłoni. Kanciaste rogi były największym zarzutem kierowanym w stronę Galaxy S24 i dobrze widzieć, że Samsung w kolejnej generacji zmieni ten element.

Co Samsung wrzuci do środka?

Pokazany na renderach Samsung Galaxy S25 Ultra ma być też mniejszy, cieńszy i lżejszy od swojego poprzednika. Sugeruje się, że przyszłoroczny model ma mieć wymiary 162,8 x 77,6 x 8,2 mm przy wadze 219 gram (S24 Utra – 162,3 x 79 x 8,6 mm przy wadze 232 g). Co ciekawe, pomimo tego, że smartfon będzie lżejszy, ma oferować duży, 6,8-calowy wyświetlacz, czyli tyle samo, co u poprzednika.

W kwestii specyfikacji Samsung Galaxy S25 Ultra ma zaoferować Snapdragon 8 Gen 4. Pomimo mniejszej wagi model zostanie wyposażony w tę samą baterię – akumulator o pojemności 5000 mAH z obsługą ładowania na poziomie 45 W.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to producent ma postawić tutaj na 50-megapiksolową kamerę ultraszerokokątną z sensorem ISOCELL JN3, 10-megapikselowy teleobiektyw z trzykrotnym zoomem IMX754 oraz podobną jednostkę główną o rozdzielczości 200 Mpx, co w Galaxy S24 Ultra. Zmian nie będzie też w przypadku teleobiektywu z 5-krotnym zoomem – Samsung zostanie przy 50-megapikselowej jednostce IMX584.

Samsung Galaxy S24 Ultra został zapowiedziany 17 stycznia 2024 roku i sugeruje się, że jego następca zostanie pokazany światu w okolicach 13 stycznia, trzy dni po zakończeniu targów CES.

Źródło: opr. wł./AndroidHeadlines