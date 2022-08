Od jakiegoś czasu Microsoft pracuje nad nowym planem abonamentowym Game Pass, który pozwoli na dzielenie się kontem z rodziną. Najnowsze informacje mówią jednak, że z tego rozwiązania będą mogli korzystać także nasi znajomi!

Game Pass będzie dostępny nie tylko dla rodziny, ale także dla przyjaciół?

Microsoft trafił w dziesiątkę, uruchamiając program Game Pass. Pozwala on na granie w setki gier – wystarczy tylko opłacić abonament. W ofercie mamy kilka subskrypcji, a wkrótce do nich dołączy także pakiet rodzinny, który pozwala dzielić się jednym kontem. Okazuje się jednak, że pakiet ten może być bardziej rozbudowany, niż pierwotnie to zakładano.

W sieci pojawiły się informacje oraz grafika, że Game Pass stworzony z myślą o rodzinie będzie również obejmował znajomych! To pozwoli na korzystanie z usługi Microsoft wraz ze swoimi przyjaciółmi. Pozostaje jednak pytanie, jak weryfikowani będą użytkownicy?

Weryfikacja użytkowników odgrywa tutaj kluczową rolę. Jak Microsoft to rozwiąże?

W przypadku Game Pass dla rodziny weryfikacja użytkowników to prosta sprawa. Wszyscy muszą mieszkać pod tym samym adresem, co osoba opłacająca abonament. Sprawa nieco komplikuje się w momencie, kiedy do grona subskrypcji zaliczamy także naszych przyjaciół. Jak Microsoft rozwiąże ten problem?

Game Pass też dla przyjaciół? Rodzinne konto będziemy mogli dzielić ze znajomymi!

Obecnie z rodzinnego rozwiązania Microsoft Game Pass korzystają osoby na terenie Irlandii i Kolumbii, ponieważ tam właśnie trwają testy w ramach programu Xbox Insider. Nie ma dokładnej daty, kiedy opcja zostanie wprowadzona na pozostałe rynki. Czyżby gigant z Redmond szedł w zupełnie innymi kierunku co Netflix, który chroni się przed dzieleniem kontem dodatkowymi opłatami?

Źródło: IGN