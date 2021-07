Games with Gold na sierpień. Ciekawe tytuły w ofercie!

Microsoft podał listę gier, które trafią do abonentów oferty Games with Gold na sierpień. Czy oferta na konsole Xbox może konkurować z propozycją od Sony? Sprawdźcie, w co zagramy w następnym miesiącu!

Microsoft udostępnia listę gier

Kilka dni temu w sieci pojawiła się lista gier, w które za darmo zagrają abonenci PS Plus. Wpadkę zaliczyła oficjalna strona PlayStation, przypadkiem udostępniając listę tytułów. Ostatecznie Sony nie zmieniło swojej oferty i wymienione gry rzeczywiście pojawią się w sierpniowym PS Plus. Teraz poznaliśmy także ofertę konkurencji.

Microsoft nie zaliczył tak dużej wpadki i sam, świadomie, udostępnił listę gier, które będą dostępne w ramach abonamentu Games with Gold na sierpień. Na liście znajdują się dwa tytuły ze starej generacji konsoli Xbox 360 oraz jeden tytuł z Xbox One.

Games with Gold na sierpień – w co zagramy?

Pierwszym tytułem jest Darksiders III, czyli trzecia odsłona popularnej serii gier przygodowych. Fabuła opowiada o przygodach Furii, bohaterki, która posiada magiczne moce. Jej zadaniem jest przywrócenie balansu pomiędzy dobrem a złem. Na jej drodze staje Siedem Grzechów Głównych, którzy na swoje rozkazy mają armię sługów.

Grą z konsoli Xbox One jest Yooka-Laylee, czyli gra platformowa przygotowana przez studio Playtonic Games. Jest to zdecydowania tytuł dla najmłodszych. Przyjemna grafika i prosta mechanika gry sprawią, że trudno będzie odciągnąć się od ekranu.

Dwoma grami pochodzącymi z konsoli Xbox 360 są Lost Planet 3 oraz Garou: Mark of The Wolves. Pierwszy tytuł jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniej odsłony serii. Fabuła opiera się na poznaniu historii pierwszych ludzi, którzy osiedlili się na E.D.N. III. Główny bohater eksploruje planetę w poszukiwaniu energii, która desperacko potrzebna jest na Ziemii. Podczas rozgrywki zmierzymy się z niebezpiecznymi potworami, które musimy pokonać, by wykonać swoją misję. Z kolei Garou: Mark of The Wolves to bijatyka, która powstała w 1999 roku. Jest dziewiątą i ostatnią odsłoną gier z serii Fatal Fury.