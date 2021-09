Gearbest nie działa. Robiłeś tam zakupy? Pożegnaj się z pieniędzmi

Wygląda na to, że czas zapomnieć o Gearbest. Konkurent Aliexpress dosłownie rozpłynął się w… sieci. Strona nie działa, profil na Facebooku wygląda na opuszczony. To chyba koniec popularnego sklepu. A konkretniej chodzi o bankructwo, gdyż podobno właściciel niebawem ogłosi upadłość.

Trochę szkoda, że Gearbest nie działa i nie zapowiada się na to, by miał działać. Jakiś czas temu miałem okazję współpracować nawet z tym ogromnym sklepem przy okazji testu odkurzacza automatycznego Alfawise V8S. Tak czy inaczej, odwiedzając stronę zobaczycie… no właśnie. Nic nie zobaczycie, gdyż podobno przez problemy finansowe Global Top E-Commerce Co., Ltd., a więc właściciela sklepu, konkurent Aliexpress ma na zawsze zniknąć z sieci.

Gearbest nie działa. O co chodzi?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zapewne w tarapaty wpadł właściciel i za chwilę oznajmi koniec działalności jednego z największych sklepów on-line. Za jego pośrednictwem mogliśmy kupić głównie elektronikę. Niestety, nie jest to żadna awaria. Gigant zniknął z sieci, a to oznacza problemy dla osób, które kupiły produkty za jego pośrednictwem. Problemem będzie uzyskanie jakiegokolwiek kontaktu z przedsiębiorstwem. Widoczne są już komentarze pod ostatnimi postami na łamach profilu na Facebooku, który obserwuje blisko pięć milionów użytkowników z całego świata. Klienci informują, że nie otrzymali zamówień oraz sugerują bankructwo sklepu. Czy faktycznie Gearbest już nie wróci do sieci? Niestety, może okazać się to prawdą i ci, którzy dokonali zakupu już nigdy nie odzyskają swoich pieniędzy.

Wracając do tematu likwidacji sklepu, według CNX Software, przez kilka ostatnich lat właściciel Gearbest odnotowywał straty. Jak donoszą różne portale, między innymi DobreProgramy.pl, pracownicy zostali już zwolnieni. Co ciekawe, jeszcze cztery lata temu sklep zatrudniał trzy tysiące osób. Na początku 2021 było ich zaledwie pięćset. Niestety, to może faktycznie oznaczać problemy finansowe i niebawem Top E-Commerce, właściciel Gearbest może ogłosić bankructwo. Czy tak się stanie? Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że klienci, którzy dokonali zakupu otrzymają chociaż produkty, bądź zwrot pieniędzy.