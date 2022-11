Gears of War to świetna gra, która na przestrzeni lat doczekała się kilku części. Teraz Netflix postanowił przenieść ją na srebrny i złoty ekran. Gigant streamingowy stworzy serial oraz film na temat najpopularniejszego tytułu na konsole Xbox.

Netflix stworzy serial oparty na Gears of War

Patrząc na ostatnie tytuły najnowszą modą w biznesie filmowym i serialowym jest tworzenie produkcji na podstawie gier. Wcześniej w tym roku do kin trafił film Uncharted, już niedługo zadebiutuje też serial The Last of Us, a przecież w ostatnim czasie pojawiło się sporo produkcji animowanych opartych np. na Cyberpunku czy League of Legends.

W planach jest też stworzenie serialu opartego na Horizon czy God of War. Do tej listy należy teraz dopisać Gears of War, ponieważ jak się okazuje, Netflix planuje stworzenie nie tylko serialu opartego na tej popularnej serii, ale również filmu aktorskiego.

Gracze mogą czuć ekscytację, ponieważ na podstawie gry powstanie serial animowany oraz film aktorski!

Nie tylko serial, ale również film. Fani zachwyceni!

Wiele szczegółów na temat produkcji opartych na serii gier Gears of War nie zostało ujawnionych. Sugeruje się, że fabuła opowie o gatunku Locustów, stworzeń które praktycznie zniszczyły życie na Ziemi. Głównym bohaterem serii gier jest Marcus Fenix. Serial będzie produkcją animowaną.

Film aktorski Gears of War jest większą zagadką. Nie wiemy nic na temat fabuły, nieznana jest także obsada. Aktor znany z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki, Dave Bautista, który pojawił się w Gears 5, nie raz wyrażał chęć sportretowania Marcusa Fenixa. Posturą bardzo przypomina głównego bohatera, więc może być on pierwszorzędnym wyborem do obsadzenia głównej roli.

Gears of War trafią na srebrny i złoty ekran! Netflix szykuje film i serial!

Wydaje się, że Microsoft postanowił pójść w ślady Sony, które mocno angażuje się w branżę filmową, sprzedając prawa do swoich największych produkcji. Wygląda na to, że rywalizacja obu marek przenosi się również do Hollywoodu! Czy produkcje oparte na popularnych seriach gier okażą się strzałem w dziesiątkę? Gracze z pewnością na to liczą!

Gears of War was released 16 years ago today and to mark the occasion, Netflix has partnered with The Coalition to adapt the @GearsofWar video game saga into a live action feature film, followed by an adult animated series — with the potential for more stories to follow! pic.twitter.com/3zInFSnUu4 — Netflix (@netflix) November 7, 2022

