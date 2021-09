Co łączy Gillette i Bugatti? Można by powiedzieć, że niewiele, jednak obie marki rozpoczęły współpracę. Efektem kooperacji dwóch firm jest maszynka do golenia twarzy. Oczywiście nie jest to zwykła maszynka, a przyrząd, który oferuje między innymi podgrzewanie ostrzy!

Gillette i Bugatti rozpoczynają współpracę

Najpopularniejsza firma zajmująca się produkcją kosmetyków i maszynek do golenia twarzy dla mężczyzn oraz producent jednych z najbardziej ekscytujących samochodów na świecie, czyli Gillette i Bugatti rozpoczęły współpracę. Efektem wspólnych działań okazała się nowa maszynka, która nie jest jednak klasycznym rozwiązaniem. Co prawda jej konstrukcja nawiązuje do typowych, ręcznych maszynek, jednak posiada ona w sobie bardzo ciekawą technologię.

Gillette Bugatti Special Edition Razer to przede wszystkim maszynka, która prezentuje się bardzo ciekawie i swoją stylistyką mocno nawiązuje do wyglądu luksusowych samochodów francuskiej marki. Znajdziemy tutaj niebieskie akcenty, które są charakterystycznym znakiem samochodów Bugatti. Mowa tutaj oczywiście o kolorze Agile Bleu wykorzystanym w samochodzie Chiron Pur Sport. Na rączce maszynki znalazło się logo obu marek.

To nie jest jednak zwykła maszynka

Pomimo tego, że maszynka Gillette Bugatti Special Edition Razer ma kształt klasycznej, ręcznej maszynki, to jednak posiada technologię, która wpłynie na jakości golenia. Producent maszynek wykorzystał tutaj bowiem technologię podgrzewania ostrzy. Ma ona łagodzić podrażnienia skóry podczas golenia i eliminować wszelkiego rodzaju nieprzyjemności. Funkcję tę aktywuje się za pomocą jednego przycisku.

Maszynka korzysta z najnowszej generacji ostrz, a w zestawie znajdziemy wymienne pary. Całość wypełnia bezprzewodowa ładowarka oraz stylowe etui na przechowywanie urządzenia. Cena? Nie jest jeszcze znana, ale możemy podejrzewać, że będzie ona większa niż w przypadku podstawowej wersji maszynki. Ta kosztuje 200 euro. Produkt do sprzedaży trafi jeszcze w tym miesiącu.