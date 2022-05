W ostatnim czasie odbyła się konferencja Sony Pictures, podczas której ujawniono kilka ciekawych projektów. Okazuje się, że japoński gigant technologiczny łączy siły z Netflixem i Amazonem i szykuje stworzenie ekranowych adaptacji takich gier jak God of War, Horizon i Gran Turismo!

God of War, Horizon i Gran Turismo trafią na srebrny ekran

Sony zaczyna coraz mocniej inwestować w adaptacje filmowe i serialowe swoich gier. Kilka miesięcy temu do kin trafił film Uncharted, gdzie główną rolę zagrał Tom Holland, znany z roli Spider-Mana. W produkcji znajduje się także serial The Last of Us z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych. Okazuje się, że to nie wszystkie filmowe plany japońskiego giganta.

Przeczytaj także: Brak zniżek na PS Plus po zmianie usługi. Kara dla użytkowników?

Wydaje się, że obie wyżej wspomniane produkcje to tylko początek do kinowego uniwersum Sony. Japoński gigant ogłosił bardzo ambitne plany, które obejmują stworzenie seriali opartych na największych hitach, które trafiły na konsole PlayStation. Firma przy współpracy z m.in. z Netflixem i Amazonem planuje stworzyć serialowe adaptacje God of War, Horizon oraz Gran Turismo.

Netflix i Amazon stworzą seriale oparte na grach Sony

Podczas konferencji Sony Pictures ujawniono, że GoW, Horizon i GT otrzymają swoje adaptacje telewizyjne. Japoński gigant ujawnił, że za stworzenie serialu opowiadającego o przygodach rudowłosej Aloy, odpowiedzialny będzie Netflix, z kolei historię Kratosa stworzy Amazon. Informacji o tym, kto zajmie się produkcją serialu opartego na grze wyścigowej Sony, nie ujawniono.

God of War, Horizon i Gran Turismo doczekają się ekranizacji! 27 God of War, Horizon i Gran Turismo doczekają się ekranizacji! 28

Patrząc na wszystkie trzy tytuły, można śmiało powiedzieć, że fabuła serialu opartego na GT może być najmniej interesująca. Przygody Kratosa i Aloy wciągnęły graczy na całym świecie i nie bez powodu mówi się, że są to jedne z najlepszych tytułów ostatnich lat. Warto do tego dodać, że Sony pracuje również nad filmem Ghost of Tsushima oraz serialem opartym na grze Twisted Metal, w którym zagra Anthony Mackie.

Będziecie czekać na produkcje oparte na grach Sony?

Źródło: Engadget