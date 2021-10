God of War w końcu trafi na komputery PC! Kiedy premiera?

God of War to jedna z najlepszych gier, jaka kiedykolwiek powstała. Problem z nią był jednak taki, że był to tytuł ekskluzywny, w który mogli zagrać jedynie posiadacze konsol PlayStation. To się jednak zmienia, ponieważ gra z 2018 roku wkrótce trafi na Steam!

Sony coraz bardziej otwiera się na komputery PC

W ostatnim czasie japoński gigant sporą uwagę kieruje w stronę użytkowników komputerów PC. Jakiś czas temu na platformie Steam pojawiła się sekcja gier PlayStation Studios, w której mogliśmy znaleźć m.in. świetną grę Horizon Zero Dawn. Nieoficjalnie mówi się także, że Valve przygotowuje swego rodzaju usługę, która umożliwiłaby granie w gry z platformy Steam na konsolach Sony. Zanim do tego dojdzie, więcej powodów do radości będą mieć posiadacze komputerów PC.

Sony potwierdziło, że jedna z najlepszych gier, jaka trafiła na konsole PlayStation, czyli God of War z 2018 roku trafi na Steam. Tytuł pojawi się na platformie Valve 14 stycznie 2022 roku. Gra studia Santa Monica Studio wprowadzi szereg udoskonaleń, z których nie mogli korzystać posiadacze konsol PlayStation 4!

God of War trafi na Steam

Deweloperzy studia Santa Monica podają, że God of War na komputery PC, będzie oferował grafikę 4K i obsługiwał wyświetlacze 21:9. Gra będzie posiadała także w pełni odblokowane klatki na sekundę. To jednak nie wszystko! W grze będą dostępne także takie technologie, jak NVIDIA DLSS oraz obsługa kontrolerów DualSchock i DualSense.

Gra jest już dostępna w przedsprzedaży i można ją zamówić pod tym linkiem. God of War na PC został wyceniony na 219 złotych. Jeśli kupimy grę w wersji cyfrowej, dostaniemy skiny Death’s Vow Armor Sets for Kratos and Atreus, Exile’s Guardian Shield Skin, Buckler of the Forge Shield Skin, Shining Elven Soul Shield Skin oraz Dökkenshieldr Shield Skin. Wymagania sprzętowe nie są jeszcze znane, ale wiemy, że osoba, która chce zagrać w grę, musi posiadać m.in. 80 GB wolnego miejsca oraz Windows 10.