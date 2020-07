Minęło już pięćdziesiąt jeden lat od lotu na Księżyc, kiedy to Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins mogli stanąć na srebrnym globie. Świat poszedł do przodu, a rozwiązania technologiczne z dnia na dzień coraz bardziej mnie zaskakują. Oczywiście z tym kalkulatorem żartuję. Dla zainteresowanych polecam odwiedzenie na przykład Wikipedii, która zawiera informacje na temat komputera pokładowego w programie Apollo. Tak czy inaczej, po pięćdziesięciu latach w kieszeniach nosimy tak bardzo zaawansowany sprzęt, że wręcz nie sposób porównać go do tego, który „wysłał” astronautów w kosmos. Wracając jednak do tematu związanego z systemem mobilnym Google’a. Android 11 będzie miał wymagania większe od… Windows 10.

Okazuje się, że nadchodzący system Google pojawi się tylko na urządzeniach z mocną specyfikacją (niestety, na komputerze astronautów go nie odpalicie). To bardzo ciekawe, ponieważ nawet Windows 10 ma mniejsze wymagania niż nadchodzący Android 11. Budżetowe modele niestety będą zmuszone do wykorzystywania mocno okrojonej wersji. Chodzi o Androida GO.

Android 11 wymaga więcej niż 2 GB RAM. Czy to coś poważnego? Absolutnie nie

Oczywiście tekst ten nie ma na celu nikogo straszyć, ani wyśmiewać się z żadnej osoby. Prawda jest taka, że dziś na rynku tak naprawdę ciężko spotkać jakiekolwiek urządzenie, które ma mniej niż 1 GB pamięci RAM. Ba, zdecydowanie odradzałbym zakup smartfona, który ma mniej niż 2 GB. Dlatego też, jeśli jesteście posiadaczem modelu, który wyposażony jest w moduł pamięci mający więcej niż 2 GB możecie spać spokojnie. Android 11 będzie z pewnością na nim działał.

Mam 2 lub mniej GB pamięci RAM. Co teraz?

Osoby, które mają dwa, lub mniej GB pamięci nie zainstalują najnowszego systemu Google. Dla nich przewidziano wersję okrojoną, która nosi nazwę Android GO. Według mnie to dobre rozwiązanie, bowiem często budżetowe smartfony, które posiadają najnowszą wersję systemu niestety mają skłonności do mniej płynnej pracy. To z kolei przekłada się na irytację użytkownika. Dlatego też „lekka” wersja w przypadku takich modeli jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Co ciekawe, warto wspomnieć o tym, ze Windows 10 wymaga zaledwie 1 GB pamięci RAM. Oczywiście system ten nie będzie działał dobrze, ale… jednak da sobie radę.

Jak zainstalować Android 11?

Osoby, które lubą sprawdzać najnowsze technologie mogą pobrać Androida 11 na swoje smartfony. Oczywiście, o ile posiadacie więcej niż 2 GB pamięci RAM. Aby system ten działał płynnie, a także abyśmy mogli wykorzystać i przetestować wszystkie jego funkcje należy posiadać taką specyfikację techniczną. Jak zainstalować Android 11? Wystarczy udać się na stronę producenta (tu klik), a następnie kliknąć w „get the beta”. Niestety, nie każdy może to zrobić. Oprogramowanie działa obecnie na smartfonach Pixel, od 2 do 4 XL.