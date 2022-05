Google Wallet to aplikacja, która zastąpi Google Pay. Jeszcze większa funkcjonalność!

Płatność zbliżeniowa telefonem to coraz częściej wykorzystywany sposób płacenia za zakupy. W urządzeniach z Androidem do tej czynności wykorzystuje się Google Pay. Gigant z Mountain View ogłosił, że oficjalnie kończy ten projekt. Bez obaw, ponieważ zastąpi go nowa usługa – Google Wallet!

Google Pay zostaje wycofane z rynku. Co teraz?

Płacenie telefonem jest bardzo wygodne i proste. Wystarczy odblokować smartfona, przyłożyć do terminala i gotowe. W przypadku smartfonów z systemem Android, aby móc korzystać z tej funkcji, potrzebna jest aplikacja Google Pay, do której dodajemy kartę płatniczą. To już przeszłość, ponieważ gigant z Mountain View oficjalnie uśmiercił tę usługę. Co teraz?

Oczywiście nie ma się czego obawiać, ponieważ płatność zbliżeniowa nie zniknie ze smartfonów z Androidem. Google Pay znika z rynku, w tym także z polskiego, jednak zostanie on zastąpiony aplikacja Google Wallet. Usługa ta ma oferować zdecydowanie więcej niż swój poprzednik, co wpłynie na komfort korzystania ze smartfona.

Google Wallet będzie zdecydowanie bardziej rozbudowaną aplikacją

Google Wallet to „nowa” usługa, która zastąpi Google Pay. Będzie ona oferowała to, co poprzednia aplikacja, dzięki której mogliśmy płacić zbliżeniowo za zakupy i jednocześnie zdecydowanie więcej. Aplikacja od amerykańskiego giganta będzie przypominała Apple Wallet, w którym znajdziemy nie tylko karty płatnicze, ale także bilety lotnicze, legitymacje, certyfikaty szczepienia i tego typu karty dostępu.

Aplikacja będzie pozwalała na połączenie z innymi usługami i aplikacjami, dzięki czemu będzie mogła wysyłać różnego rodzaju przypomnienia, czy to o zbliżającym się koncercie, czy opóźnionym locie. Oczywiście wymogiem jest umieszczenie w Google Wallet biletu koncertowego/lotniczego, aby takie powiadomienia były nam wysyłane. Google Pay nie na wszystkich rynkach zostanie zastąpione przez nową aplikację, ponieważ w Stanach Zjednoczonych i w Singapurze będą one działały jednocześnie.

Źródło: Google