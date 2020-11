Gra na gitarze... Czy jestem w stanie się tego nauczyć?

Większość osób marzy o tym by grać na jakimś instrumencie. Gra na gitarze pozwala zaimponować znajomym. W końcu to właśnie ten instrument pozwala na zagranie jakiejś piosenki przy ognisku. Dzięki gitarze możemy pośpiewać wspólnie z naszymi znajomymi.

Wiele osób zadaje sobie pytanie. Czy jest to jednak za trudne na moje możliwości? No właśnie niekoniecznie. Prawie wszystkiego jesteśmy w stanie się nauczyć. Zależy to w dużym stopniu od naszego nastawienia, tego, na ile dana umiejętność jest dla nas ważna i ile poświęcimy czasu by się jej nauczyć. Jeśli będziemy ćwiczyć regularnie, to prędzej czy później, lepiej lub gorzej, przyswoimy potrzebną wiedzę by grać na gitarze. Nasze zamiary i słowa zmienimy w czyny.

Gra na gitarze. Od czego zacząć?

Oczywistą sprawą jest to, że będziemy potrzebowali… instrumentu. Czy stać mnie na gitarę? Instrument ten sam w sobie nie jest bardzo drogi. Oczywiście mówimy o jakichś najtańszych egzemplarzach. Zawsze możemy kupić model używany, który również będzie dla nas dobry na początek. Myślę że cena, w zależności od preferencji, może zamknąć się w 400 zł. Za takie pieniądze dostaniemy gitarę, na której opanujemy podstawy. Przestawienie się na inną nie będzie nam sprawiało większej trudności.

Jaka gitarę wybrać?

Mamy wiele rodzajów gitar, licząc od elektrycznych, klasycznych, akustycznych, aż po basowe. Najlepszym rozwiązaniem na sam początek jest gitara klasyczna. Dlaczego? Powód jest dosyć prosty – nylonowe struny. Dzięki nim nasze opuszki palców nie męczą się tak, jak w przypadku metalowych odpowiedników. Przełożenie się na inny rodzaj gitary nie będzie sprawiało nam tyle problemów co sama nauka – będzie to dosyć automatyczne. Oczywiście będzie to wymagało kolejnych ćwiczeń, ale nie będziemy musieli zaczynać od zera.

Sprawdź też nasz inny artykuł pt. „Jak rozpocząć grę na gitarze – sprzęt.„, w którym opisujemy ważne informacje dla kupujących.

Gdzie kupić gitarę?

Instrument kupimy w każdym sklepie muzycznym: internetowym bądź stacjonarnym. Znajdziemy go również na różnych portalach, gdzie ludzie oferują swoje używane rzeczy. Możemy jeszcze przeszukać strych i sprawdzić czy ktoś z naszych przodków nie grał na gitarze. A może ktoś z rodziny, bądź naszych znajomych posiada instrument, którego nie używa? Możliwe, że nie będziemy musieli wydawać na początku pieniędzy. Czasami są też takie przypadki, że niektórzy oddają swoje instrumenty za darmo. Warto rozejrzeć się wokół. Może akurat coś znajdziemy.

Gra na gitarze. Co dalej?

Mamy już gitarę. Nasuwa się pytanie: co dalej? Motto każdego młodego instrumentalisty powinno brzmieć następująco: „ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz… ćwiczyć”. Zatem została nam już tylko nauka. Od czego mamy Internet? Jest to ogromna baza przeróżnych materiałów. Znajdziemy tam wiele poradników, gdzie zaczniemy się uczyć podstawowych chwytów, piosenek, bić.

Przypominamy również nasz inny artykuł pt. „Jak rozpocząć grę na gitarze – filozofia„, gdzie Tomasz Woźniak opisuje kilka wskazówek dla początkujących.

Lepiej zaczynać od uczenia się piosenek czy od chwytów?

Nie ma w tym przypadku jednej prawidłowej odpowiedzi. Jednakże uczenie się piosenek może nam pozwolić na lepsze zapamiętanie konkretnych chwytów. Dlatego ze swojego doświadczenia polecam uczyć się różnych piosenek. Na początku łatwiejszych, aż później zaczniemy grać coraz to trudniejsze.

A co jeśli mi nie wychodzi?

Na początku nikomu nie wychodziło. Jest to kwestia wyćwiczenia. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się grać bez próbowania i spędzania z instrumentem bardzo dużej ilości czasu, a nawet przesiadywania z nim całej nocy. Najlepiej ustalić sobie jakiś cel. Może być nim na przykład granie 15 minut dziennie. Już po pierwszym tygodniu zobaczymy progres. Musimy jednak być wytrwali. Łatwo się zniechęcić, bo będą nas chociażby bolały palce. Jednakże to chyba oczywiste, nigdy na początku nie ma oczekiwanego efektu. W pierwszych dniach nasi współlokatorzy będą chcieli się nas pozbyć z mieszkania, domu, a dopiero później z miłą chęcią posłuchają naszego grania.

Gra na gitarze. Czy w ogóle warto się uczyć?

Wydaje mi się, ze nikogo nie zaskoczę pisząc, że warto się uczyć. Nauka na gitarze, oprócz samego grania uczy nas wytrwałości. Po jakimś czasie będziemy z siebie zadowoleni, widząc ze już znamy podstawy. Dzięki umiejętności gry na gitarze, będziemy mogli jeszcze milej spędzić czas ze swoimi znajomymi na różnych imprezach, w rożnym wieku.

Podsumowując, uważam, że jesteś w stanie nauczyć się gry na gitarze, ale będzie to od Ciebie wymagało różnych wyrzeczeń. Początkowo wszystko będzie Ci się wydawało nieosiągalne a dopiero po czasie zobaczysz jakie to wszystko jest proste. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Początkowo będą Cię bolały palce, ale jest to normalne (każdy gitarzysta to kiedyś przechodził). Opuszki z czasem przyzwyczajają się i nie będzie Cię tak bolało w przyszłości. Co jest jednak w tym wszystkim najważniejsze? Żebyś się nie poddawał i ćwiczył jak najwięcej będziesz mógł.

Ogólnie, lektura tego artykułu to wstęp – intro, który jest w pewnym stopniu zapowiedzią kolejnych artykułów dla początkujących gitarzystów. Niebawem pojawią się teksty w których dowiesz się: na co zwracać uwagę podczas zakupów gitary, gdzie szukać poradników do nauki gry na gitarze. Zasugeruję, jakie błędy robią początkujący gitarzyści. Krótko mówiąc, będzie się działo!