Grają w 7. lidze, a mogą zagrać w el. Ligi Konferencji UEFA!

Kto nie lubi takich historii? Piłkarze FC Triesenberg na co dzień grają w 7. lidze, jednak w przyszłym sezonie mogą zagrać w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Jak to możliwe? Doszli do finału Pucharu Liechtensteinu, w którym zmierzą się z 50-krotnym triumfatorem tych rozgrywek, FC Vaduz.

Historia Kopciuszka potrzebuje bajkowego zakończenia

Takie historie nie często dzieją się w sporcie, jednak każdy kibic marzy o tym, aby jego lokalny klub mógł przeżyć takie chwile. Marzenia kibiców FC Triesenberg mogą wkrótce stać się rzeczywistością. Amatorska drużyna, która na co dzień gra w 7. lidze szwajcarskiej, odbędzie się dziś.

Drużyna z 7. ligi w finale Pucharu Liechtensteinu zmierzy się z drużyną, która triumf w tych rozgrywkach świętowała już 49. razy (rekord w światowym futbolu, jeśli chodzi o triumfy w rozgrywkach domowych), celuje w okrągłą liczbę. Mowa tutaj o FC Vaduz, zespołu grającego w drugiej lidze szwajcarskiej.

FC Vaduz walczy o 50. triumf w krajowym pucharze. Fot. Wikipedia Grające w 7. lidze FC Triesenberg, może awansować do el. LK, jeśli tylko wygrają dzisiejsze spotkanie. Fot. Wikipedia

Jako że puchar kraju jest jedynymi rozgrywkami, jakie posiada Liechtenstein, jeśli FC Triesenberg wygra dzisiejsze spotkanie, zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy!

Grają w 7. lidze, a europejskie puchary mają na wyciągnięcie ręki

Obie drużyny, które zagrają dziś w finale Pucharu Liechtensteinu, ligowe mecze rozgrywają w lidze szwajcarskiej, dlatego też awans do europejskich pucharów tą drogą jest trudną przeprawą. Krótszą drogą jest triumf w domowym pucharze. FC Triesenberg, aby dojść do finału, musiało pokonać trzech rywali – Triesen B (8:0), Ruggell B (2:1 po dogrywce) oraz Triesen (2:0).

FC Triesenberg stoi przed naprawdę historycznym wyczynem, ponieważ w eliminacjach do europejskich pucharów, udziału nie brał jeszcze żaden, występujący w tak niskich rozgrywkach ligowych, klub. Jeśli uda im się wygrać, na stałe zapiszą się w historii futbolu.

Początek spotkania zaplanowano na 19:00.

Stawką Pucharu Liechtensteinu jest możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA.

