Gran Turismo 7. Gracze nie chcą już w nią grać. O co chodzi?

Gran Turismo 7 to najnowsza część legendarnej serii wyścigowej, która dostępna jest na konsole PlayStation. Pod względem graficznym gra wypada bardzo dobrze. To samo można powiedzieć o prowadzeniu aut. Gra jest jednak masakrowana z zupełnie innego powodu. O co chodzi?

Wydawca nie tak wyobrażał sobie odbiór gry

Podekscytowanie premierą Gran Turismo 7 wśród miłośników gier wyścigowych było naprawdę sporę. Atmosferę podgrzewała średnia ocena krytyków w serwisie Metacritic, która wynosiła 8,7/10! Wydawało się, że Polyphony Digital stworzyło grę, która będzie pozbawiona większych wad i uszczęśliwi większość graczy. Niestety, były to pierwsze i przede wszystkim mylne wrażenia.

Gran Turismo 7 posiada świetnie odwzorowane modele aut. Projekty samochodów odwzorowane są z największą dbałością o szczegóły. Właściwości jezdne również stoją na wysokim poziomie. To by było jednak na tyle, ponieważ gra z każdym dniem traci na uznaniu wśród graczy. O co tak naprawdę chodzi?

Gran Turismo 7 to dobra gra, jednak jest wielkie „ALE”

Mogłoby się wydawać, że właściwości jezdne samochodów, jak i ich odwzorowanie jest najważniejszą kwestią w produkcji gier wyścigowych. Tak oczywiście nie jest. Gran Turismo jest ostro krytykowane przez graczy. Tytułowi zarzuca się, że grafika mocno odstaje od tej next-genowej. Otoczenie nie wygląda tak, jak to było zapowiadane. To jednak nie wszystko.

Gracze są wściekli z innego powodu. W ostatnich dniach infrastruktura sieciowa gry przestała działać, przez co większość elementów gry była niedostępna. Gran Turismo 7 jest też grą nastawioną na mocny grind, a zdobywanie środków na zakup nowych samochodów, czy części jest bardzo trudny. Co więcej, ostatnia aktualizacja gry sprawiła, że ceny niektórych samochodów mocno się zmieniły, co dodatkowo rozwścieczyło graczy.

To wszystko sprawia, że Gran Turismo jest jedną z najgorzej ocenianych gier na portalu Metacritic. Obecnie ocena wynosi jedynie 2,2/10! Jest to najgorszy wynik w historii gier Sony! Czy producent jakoś temu zaradzi?

