Tekken doczeka się adaptacji filmowej. Trafi na Netflixa

Po wielki sukcesie serialu animowanego League of Legends Netflix bierze się za kolejną grę. Fani komputerowych bijatyk będą mieli co oglądać, ponieważ streamingowy gigant szykuje się do premiery serialu Tekken: Bloodline.

Tekken: Bloodline wkrótce na Netflix

Zdaje się, że adaptacje filmowe gier są teraz w modzie. Obecnie w kinach grany jest Uncharted, a w przyszłym roku swoją premierę będzie miał serial na podstawie gry The Last of Us. Seriale animowane też cieszą się wielką popularnością. Arcane, czyli serial oparty o uniwersum League of Legends był strzałem w dziesiątkę. Bardzo dobrze przyjął się także seria Dota: Dragon’s Blood. Teraz Netflix chce powtórzyć ten sukces z serialem Tekken: Bloodline.

Mortal Kombat nie będzie jedyną bijatyką, która będzie posiadała swoją filmową adaptację. Co prawda Tekken: Bloodline to serial animowany, a nie film aktorski, jednak fani serii mają na co czekać. Fabuła skupi się na Jini Kazamie, który do gry dołączył wraz z odsłoną trzeciej części Bandai Namco.

Będzie hit na miarę Wiedźmina i Arcane?

Szczegółów na temat produkcji nie znamy. Netflix nie zdradził, na ile odcinków będzie podzielony Tekken: Bloodline. Nie wiemy też nic o dacie premiery serialu, dlatego też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dostaliśmy jednak półtoraminutowy zwiastun dla podgrzania atmosfery. Możecie zobaczyć go poniżej.

Czy fani Tekkena w końcu dostaną produkcję, na którą czekają od momentu premiery popularnej serii gier? Co prawda w 2010 swoją premierę miał film aktorski, jednak był on tak zły, że producent i reżyser gier, Katushiro Harada w ogóle się do niego nie przyznaje. Nie ma się co dziwić, skoro produkcja jest jednym z 34 filmów w serwisie Rotten Tomatoes, która dostała 0 proc. oceny od krytyków.

Źródło: YouTube