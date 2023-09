Poznaliśmy grupowych rywali Legii Warszawa, z którymi stołeczny klub zmierzy się w tegorocznej fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Jak wygląda grupa Legii? Z kim Wojskowi zagrają w tej fazie europejskich rozgrywek?

Thriller zakończony w karnych

Wczorajszego wieczora Legia Warszawa zmierzyła się z duńskim FC Midtjylland. W pierwszym spotkaniu byliśmy świadkami gradu goli, ponieważ pierwszy pojedynek w Danii zakończył się wynikiem 3:3. Rewanż zapowiadał pewne emocje i z pewnością ich nie brakowało. Po 90. minutach spotkania na tablicy wyników widniał jednobramkowy remis, co oznaczało, że z każdą minutą zbliżaliśmy się do konkursu rzutów karnych.

Legia Warszawa przez całe spotkanie stwarzała sobie wiele okazji, jednak nie potrafiła ich sfinalizować. Bramka do przyjezdnych z kolei była bardzo efektywna, jednak drużyna z Warszawy miała przy strzale zawodnika FC Midtjylland wielkiego pecha – po rykoszecie wpadła do bramki. Karne to emocje i piłkarze Legii wygrali ten pojedynek nerwów, dzięki czemu zagrają w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy!

Legia wygrała w karnych 6-5 i awansowała do fazy grupowej LKE! Fot. Twitter

Grupa Legii. Z tymi drużynami w LKE zagrają Wojskowi

Legia Warszawa poznała swoich grupowych przeciwników. Wojskowi będą występować w grupie F. Oto grupa Legii w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy:

AZ Alkmar

Aston Villa

Zrinjski Mostar

Źródło: UEFA/ Zdjęcie: Twitter