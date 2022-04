Niedawno byliśmy świadkami meczu Polska – Szwecja, gdzie naszej reprezentacji udało się zakwalifikować do Mistrzostw Świata w Katarze. Były to finały eliminacji do MŚ, w których wygraliśmy 2:0 ze Szwedami. Wczoraj poznaliśmy swoich rywali, z którymi będziemy grać już w listopadzie tego roku. Przeanalizujmy grupy Mistrzostw Świata w Katarze, a konkretnie rywali naszej reprezentacji.

Grupy Mistrzostw Świata w Katarze. Źródło zdjęcia: sport.radiozet.pl

Grupy Mistrzostw Świata w Katarze

Grupa A

Katar

Ekwador

Senegal

Holandia

Grupa B

Anglia

Iran

USA

Walia/Szkocja/Ukraina

Grupa C

Argentyna

Meksyk

Polska

Arabia Saudyjska

Grupa D

Francja

Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru

Dania

Tunezja

Grupa E

Hiszpania

Kostaryka/Nowa Zelandia

Niemcy

Japonia

Grupa F

Belgia

Kanada

Maroko

Chorwacja

Grupa G

Brazylia

Serbia

Szwajcaria

Kamerun

Grupa H

Portugalia

Ghana

Urugwaj

Korea Południowa

Grupa C – analiza przeciwników

Po wygranym meczu ze Szwecją jestem pełen nadziei, że jesteśmy w stanie wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata w Katarze. Nie będzie to na pewno łatwe, szczególnie, że Grupa C może być dla nas dość trudna. Dlaczego tak sądzę? Argentyna i Meksyk są w pierwszej dziesiątce reprezentacji rankingu FIFA, natomiast Arabia Saudyjska znalazła się na 49 miejscu. Po ostatniej wygranej ze Szwedami i remisem ze Szkocją, polska reprezentacja uplasowała się na 25 pozycji .

Każdy z naszych grupowych rywali ma świetne gwiazdy w swoich składach, które grają w najlepszych europejskich klubach. Jest to między innymi Messi i Di Maria, a więc piłkarze grający na co dzień w Paris Saint Germain. Wydaje mi się, że właśnie to z Argentyną przyjdzie nam zagrać najtrudniejszy mecz, patrząc na to, jak dobrze udaje im się rozgrywać piłkę i strzelać gole. Mecz z Meksykiem, też nie będzie należał do łatwych, ale miejmy nadzieję, że uda się zwyciężyć i wyjść z grupy.

Grupy Mistrzostw Świata w Katarze. Terminarz spotkań fazy grupowej MŚ 2022

Poznaliśmy już terminy spotkań Polaków z innymi zespołami, które odbędą się w listopadzie.

Meksyk – Polska (22 listopada)

(22 listopada) Polska – Arabia Saudyjska (26 listopada)

(26 listopada) Polska – Argentyna (30 listopada)

Mam nadzieję, że Polakom uda się wyjść z grupy i nasza przygoda nie skończy się na „meczu o honor” z Argentyną. Polska drużyna wydaje się być silna i mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć sukces Polaków z 2016 roku. Graliśmy wtedy co prawda na Euro we Francji, ale naszym piłkarzom udało się dojść aż do ćwierćfinału i przegrać z Mistrzami Europy – Portugalią po niezapomnianej serii jedenastek.

