Grzegorz Krychowiak blisko transferu. Gdzie trafi pomocnik?

Polski pomocnik w barwach Lokomotiwu Moskwa występuje od trzech sezonów. W tym czasie rozegrał kilka spotkań w Lidze Mistrzów i na swoim koncie zapisał Puchar i Superpuchar Rosji. Według najnowszych plotek Grzegorz Krychowiak może wkrótce zmienić klub.

Polak na wylocie z moskiewskiego klubu?

Grzegorz Krychowiak jest podstawowym zawodnikiem moskiewskiego klubu. Polski pomocnik cieszy się dużym zaufaniem trenera Marko Nikolicia. W przeciwieństwie do występów reprezentacyjnych Polak bardzo dobrze spisuje się w barwach Lokomotiwu Moskwa. Okazuje się jednak, że pomimo bardzo dobrej dyspozycji w ostatnich trzech sezonach rosyjskiego klubu, Krychowiak wkrótce może zmienić barwy.

Lokomotiw Moskwa ostatni sezon skończył na 3. miejscu w tabeli, co dało im bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Europy. Brak awansu do Ligi Mistrzów równa się zmniejszyć budżetem klubu, dlatego też władze postanowiły nieco obniżyć swoje wydatki. Moskiewski klub również szykuje się do przebudowania składu, który pozwoli bić się im o mistrzostwo kraju. Dlatego też z klubu może odejść kilku zawodników, a jednym z nich jest właśnie Grzegorz Krychowiak.

Czy popularny „Krycha” wkrótce zmieni klub?

Gdzie trafi Grzegorz Krychowiak?

Od jakiegoś czasu krążą plotki transferowe, które sugerują, że reprezentant Polski wkrótce może zmienić klub. Zainteresowanie Krychowiakiem wyraża kilka klubów, a najpoważniej nad ściągnięciem polskiego pomocnika zastanawia się inny rosyjski klub, FK Krasnodar. Poprzedni sezon drużyna ta skończyła na 10. miejscu, dlatego też szuka wzmocnień, a Grzegorz Krychowiak miałby być jednym z nich.

Według najnowszych informacji klub miał kontaktować się z zawodnikiem i rozpocząć negocjacje na temat warunków kontraktu. Piłkarz ma jednak wysokie oczekiwania co do swojego wynagrodzenia. To właśnie jest największym problemem, z którym musi zmierzyć się klub z Premjer Ligi.