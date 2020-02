GTA 6 już grywalne? Rockstar szuka osób do testów Grand Theft Auto VI

Co prawda na temat GTA 6 jeszcze nic konkretnego nie wiadomo, jednak powoli zaczynają się pojawiać pewne informacje, które sugerują, że gra jest już w pewnym stopniu ukończona. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że strona grandtheftauto6.com, która należy do Take-Two została kilkanaście dni temu zaktualizowana. Oczywiście obecnie po wpisaniu tego adresu w przeglądarce zostajemy przekierowani na witrynę o GTA V, jednak jest to sugestia, że Rockstar zaczyna działania związane z premierą Grand Theft Auto VI.

Kiedy zagramy w GTA 6? Nie wiadomo. Wiemy jednak, że Rockstar rozpoczął rekrutację

Większość fanów serii już nie może doczekać się premiery Grand Theft Auto VI. Nikogo to nie powinno dziwić, ponieważ jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej grywalnych gier, jakie powstały. Fani, którzy obserwują Rockstar dotarli do informacji, że przedsiębiorstwo otworzyło nowe stanowiska pracy. Jak się możecie domyślić, chodzi o testy wersji alpha GTA 6. To, rzecz jasna oznacza, że najnowsza część może już być grywalna. Należy jednak opanować swoje emocje, bowiem Rockstar wcale nie informuje wprost o tym, czy mowa o Grand Theft Auto VI. Równie dobrze może chodzić o inną grę tego wydawnictwa, a więc na przykład Bully 2. Są to więc plotki, jednak jak wiadomo, w każdej z nich jest “ziarenko prawdy”. Miejmy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zobaczyć chociaż jeden, krótki zwiastun pokazujący to, jak będzie wyglądać najnowsza odsłona serii.

Czekając na Grand Theft Auto VI przypomnijmy sobie trailer z “piątki”

Zdajecie sobie sprawę z tego, że oficjalny trailer GTA V pojawił się osiem lat temu? Szmat czasu. Już wtedy Rockstar sprawił, że wiele osób było w szoku po tym, jak zobaczyło z jak rozbudowaną grą ma do czynienia. Możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądać GTA 6. Dlatego też czekając na trailer z “szóstki” chciałbym, abyście przypomnieli sobie ten z poprzedniej, czyli w sumie aktualnej części Grand Theft Auto. Jak myślicie, czego będzie dotyczyć najnowsza gra? Jaka będzie fabuła? Co chcielibyście zobaczyć w GTA 6? Dajcie znać w komentarzach!