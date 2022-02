GTA The Trilogy cieszy się ogromną popularnością

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition nie zostało zbyt dobrze przyjęte w dniu premiery. Odświeżona seria kultowych gier ze studia Rockstar Games była wielce krytykowana, a to za sprawą błędów w rozgrywce. Okazuje się, że pomimo tej krytyki remastery sprzedały się bardzo dobrze.

Seria GTA The Trilogy – The Definitive Edition cieszy się sporym zainteresowaniem

Po premierze GTA The Trilogy – The Definitive Edition słyszeliśmy głosy niezadowolenia. Gracze twierdzili, że Rockstar Games niezbyt mocno przyłożył się do odświeżenia swoich kultowych gier. Efektem tego miały być błędy w rozgrywce, czy pomysły twórców, które nie miały większego sensu.

Pomimo fali krytyki jaka spadła na serię GTA The Trilogy – The Definitive Edition, GTA 3, GTA: Vice City i GTA: San Andreas w odświeżonej formie sprzedało się w pokaźnym nakładzie. Producent przedstawił wyniki sprzedażowe i naprawdę nie ma się czego wstydzić. Wielu producentów zrobiłoby wiele, aby ich gry osiągnęły takie wyniki.

GTA 5 króluje, a producent potwierdza prace nad “szóstką”

Jak się okazuje GTA The Trilogy – The Definitive Edition od swojej premiery w listopadzie 2021 trafiło do ponad 10 milionów graczy na całym świecie. Take-Two zdradziło również, że wszystkie gry z serii Grand Theft Auto sprzedały się już nakładzie 370 milionów egzemplarzy (355 mln trzy miesiące temu).

Oczywiście ogromną część tej liczby stanowi piąta odsłona serii, która sprzedała się w nakładzie 155 milionów egzemplarzy. Na wzrost wyników sprzedażowych na pewno wpłynął również fakt, że Rockstar Games potwierdziło prace nad GTA 6. Szczegółów nie znamy, jednak sugeruje się, że najnowsza odsłona zadebiutuje na rynku w 2024 roku.

Źródło: VideoGamesChronicle