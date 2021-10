GTA: The Trilogy Definitive Edition będzie drogie. Bardzo.

Grand Theft Auto to kultowa seria, w którą większość z nas grała w latach swojego dzieciństwa i młodości. Rockstar Games postanowiło trochę zarobić na naszych nostalgicznych wspomnieniach i zapowiedziało GTA: The Trilogy Definitive Edition, czyli trzy zremasterowane części serii. Jak się okazuje, zestaw będzie sporo kosztować.

GTA: The Trilogy Definitive Edition to powrót do przeszłości

W skład zestawu GTA: The Trilogy Definitive Edition wchodzą trzy kultowe gry, przed którymi w przeszłości spędzaliśmy godziny. Mowa tutaj o Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Wszystkie te gry zostały odświeżone i będą prezentować bardziej współczesną grafikę. Będzie to miła odskocznia dla fanów, którzy już od ponad 8 lat przemierzają ulice GTA V.

The Trilogy Definitive Edition będzie swoistym powrotem do przeszłości. Rockstar Games postawiło przed sobą spore wyzwanie, ponieważ dostosowanie gier, których premiera odbyła się 20 lat temu (GTA 3) do dzisiejszych standardów, jest bardzo trudnym zadaniem. Gry będą połączeniem rozwiązań z przeszłości wraz z nowoczesną grafiką i wysoką rozdzielczością.

Gry nie będą jednak tanie

W sklepie Base.com pojawiła się oferta na Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition. Oczywiście gra zestaw zniknął już ze sklepu, jednak w internecie nic nie ginie. Jak się okazuje gry w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X zostały wycenione na 66 EUR! Przeliczając to na nasze złotówki, jest to lekko ponad 300 PLN! W przypadku wersji gier na stare generacje konsol (i w tym zapewne na PC) mówimy o cenie 65 euro.

300 złotych za odnowione gry, to nie jest coś, na co liczyli fani serii GTA. Rockstar Games chce oprzeć swój mechanizm marketingowy na nostalgii graczy. Zwiedzanie Vice City czy walki gangów w San Andreas w zupełnie odświeżonej oprawie graficznej na pewno przyciągnie miliony graczy, jednak cena mogłaby być zdecydowanie niższa. Płacenie za stare gry tyle samo, co za nowe tytuły nie wywołuje dobrych odczuć. GTA: The Trilogy Definitive Edition trafi na nowe i stare konsole, Nintendo Switch oraz PC w 2021 roku.