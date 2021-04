GTA V wraca na Xbox Game Pass!

Gratka dla posiadaczy konta Xbox Game Pass. GTA V, a także siedem innych – równie ciekawych gier pojawi się już jutro! O jakich tytułach mowa?

Od jutra (i od 12 oraz 20 kwietnia – zależy od tytułu) w ramach Xbox Game Pass będziemy mogli znów zagrać w GTA V – tym razem w wariancie na konsole oraz po raz pierwszy w chmurze. Niestety, PC-ty pominięto, ale nie ma co płakać. Przecież jakiś czas temu tytuł ten pojawił się w Epic Games. Mam nadzieję, że pobraliście? Tak czy inaczej, oprócz tej jakże fajnej gangsterskiej gry Microsoft poinformował o innych tytułach. A są to:

Disneyland Adventures (chmura)

Rush (chmura)

NHL 21 (konsola)

The Show 21 (chmura i konsola)

Rain on your parade (chmura, konsola i PC)

Pathway (PC)

GTA V (chmura i konsola)

Zombie army Dead war 4 (chmura, konsola i PC)

Kwietniowe nowości w Xbox Game Pass

GTA V, baseball i hokej to nie jedyne nowości jakie przygotował dla nas Microsoft. Producent sugeruje, że w ramach rozgrywki w chmurze (mam na myśli np. smartfony z Androidem) możemy zagrać w aż pięćdziesiąt tytułów ze sterowaniem dotykowym. Brzmi nieźle, prawda? Technologia ta została wprowadzona we wrześniu 2020, kiedy mogliśmy w ten sposób zagrać w Minecraft Dungeons. Oprócz tej gry dostępne są takie tytuły jak Sea of Thieves, Gears 5 czy Slay the Spire.

Promocja

Jeśli zainteresowała Was rozgrywka w np. GTA V czy inne tytuły w ramach usługi Microsoftu przypominam, że możecie uzyskać 93% zniżki na Xbox Game Pass Ultimate. To oznacza, że zamiast ponad pięćdziesięciu złotych zapłacicie 4 zł (miesięcznie). To jak, skusicie się?