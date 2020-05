GTA V do pobrania za darmo. O GTA 6 możemy zapomnieć na jakiś czas

Od wczoraj jesteśmy wręcz zasypywani informacjami, że za pośrednictwem Epic Games udostępniona zostanie GTA V do pobrania za darmo. Ta „promocja” ma trwać od dziś, 14.05 do 21.05, tak więc lepiej podłączyć grę do swojego konta na Epic Games. Niestety, wydaje mi się, że ta sytuacja sprawi, że nie dowiemy się niczego od Rockstar na temat GTA 6. Przynajmniej, przez jakiś czas.

Autorem wiadomości, która obiegła cały polski internet jest portal Gry-Online. Nie ukrywam, trochę mnie to zdziwiło. Ale jak to, GTA V do pobrania za darmo? Przecież ta gra do dziś sprzedaje się świecie, pomimo upływu wielu lat od premiery. Odpowiedź może być tylko jedna: mikropłatności. Rockstar chce zarabiać na GTA Online, które już dziś generuje wysokie przychody. Jak widać, marka planuje wycisnąć jak najwięcej z „kury znoszącej złote jaja”. Wydaje mi się, że w związku z udostępnieniem GTA 5 za darmo będziemy musieli poczekać jeszcze długo na trailer Grand Theft Auto VI. Ogólnie sądzę, że informacje na temat GTA 6 ucichną. Przynajmniej na jakiś czas. Szkoda, bo w pewnym stopniu trochę się na to nakręciłem.

Czekasz na GTA 6 tak jak ja? Chyba jeszcze sobie poczekamy na ten tytuł Rockstar’a

Nie wiem czy wiecie, ale „piątka” pojawiła się siedem lat temu. To zaskakujące, że pomimo tylu lat gra nadal cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Chociaż w sumie – świetna fabuła, ciągłe aktualizacje GTA Online i… sukces murowany. Co ciekawe, GTA V do pobrania za darmo na Epic Games będzie wersją Premium Edition, która będzie posiadała kilka fajnych dodatków, których, rzecz jasna standardowa opcja nie posiada. Już teraz współczuję osobom, które na przykład kilka dni temu kupiły GTA 5. Na jakąkolwiek rekompensatę zapewne liczyć nie mogą. Trudno, takie życie.

GTA V do pobrania za darmo na Epic Games. Super, super, ale gdzie moje GTA VI?

Wiecie, Grand Theft Auto to świetna seria, a część fabularną „piątki” ogrywałem kilka razy. Zawsze cieszyła mnie tak samo. Ba, uważam, że mógłby powstać film na podstawie fabuły z GTA V. Chętnie bym go zobaczył, tak jak film o Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. To gra, o której pisał kilka dni temu Tomek. Z jednej strony fajnie, że osoby, które zwlekały z zakupem GTA 5 być może dzięki tej akcji Epic Games pobiorą tytuł. Z drugiej jednak wydaje mi się, że Rockstar będzie chciał pozyskać jak najwięcej pieniędzy z i tak świetnie zarabiającego GTA Online. Efekt? Myślę, że o GTA 6 możemy zapomnieć. Przynajmniej na jakiś czas. Szkoda, bo trochę się nakręciłem tymi wszystkimi plotkami, które się pojawiały. Fabuła a’la Narcos (serial Netflix o Pablo Escobarze), nowa grafika i tak dalej. Skoro GTA 5 jest tak świetne to GTA VI może, a wręcz musi być lepsze. Z drugiej strony myślę, że Rockstar wie co robi i publikacje na temat gry pojawią się po premierze konsol nowej generacji.