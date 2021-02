Hakerzy nie rzucili słów na wiatr. Kod źródłowy Gwinta w sieci!

CD Projekt RED walczy z hakerami. Wczoraj na serwery polskiego producenta gier włamali się hakerzy, którzy grozili udostępnieniem kodów źródłowych największych gier producenta z Warszawy. Jak się okazuje cyberprzestępcy nie rzucają słów na wiatr. W sieci pojawił się kod źródłowy gry Gwint: Wiedźmińska gra karciana. Czy w następnych dniach do internetu wyciekną kolejne pliki?

Kod źródłowy gry Gwint: Wiedźmińska gra karciana znaleziony w sieci!

Hakerzy zaatakowali serwery CD Projekt RED

We wtorek (09.02) oficjalne konto CD Projekt RED na Twitterze potwierdziło, że dokonano ataku hakerskiego na serwery firmy. W ręce przestępców wpadły nie tylko zapisy z relacji z inwestorami, dokumenty księgowe, administracyjne oraz prawne. Hakerzy przechwycili także kody źródłowe takich gier jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, a także Gwint: Wiedźmińska gra karciana. Przestępcy zagrozili, że jeśli w przeciągu następnych 48 godzin CD Projekt RED nie spełni ich żądań to do sieci trafią kody źródłowe wyżej wymienionych tytułów.

Adam Kiciński, prezes CD Projekt przyznał, że do rąk przestępców nie wpadły dane graczy, którzy korzystają z usług CD Projektu. Prezes Kiciński wypowiedział się na temat tego ataku w ten sposób (via Bankier.pl):

„Ofiarą ataku padły serwery i znajdujące się na nich zasoby Grupy CD Projekt. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie doszło do wycieku danych osobowych graczy i innych użytkowników naszych usług. W tej chwili skupiamy się na badaniu samego incydentu, zabezpieczaniu infrastruktury i przywracaniu danych, które zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami są regularnie zapisywane w formie kopii zapasowych (tzw. backup).”

Cyberprzestępcy zaczęli działać

Okazuje się, że na jednym z hakerskim forum został ujawniony kod źródłowy sugerujący, że do sieci trafił pierwsza część kodu źródłowego Gwint: Wiedźmińska gra karciana. Pierwsze informacje pojawiły się na portalu Cybernews, który zajmuje się informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci.

Pliki gry Gwint: Wiedźmińska gra karciana znaleziona na hakerskim forum. Screen: Cybernews.com

Wszystko sugeruje na to, że cyberprzestępcy nie żartowali. Bardzo prawdopodobne jest to, że nie jest to tylko próba zastraszania CDP, a całkowity atak na polską firmę. Niewykluczone jest, że w następnych 24 godzinach w sieci pojawią się kody źródłowe największych tytułów CD Projekt RED.