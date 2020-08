HAMMER Explorer – smartfon na budowę i nie tylko

Mnogość dostępnych na rynku smartfonów sprawia, że tak naprawdę możemy dostosować wybór urządzenia do naszych indywidualnych preferencji. Przykładem jest HAMMER Explorer. To smartfon na budowę, ale i nie tylko. Telefony wyposażone w wzmocnioną obudowę sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pojawia się dużo kurzu i wody, a prawdopodobieństwo upadku telefonu na twarde podłoże jest bardzo wysokie. Sprawdźmy, czy produkt firmy mPTech wyposażony we wskaźnik laserowy to wytrzymały i dobry smartfon do 1000 zł.

Co prawda model ten jest już od pewnego czasu na rynku, jednak nadal warto się nim zainteresować. Tym bardziej, że jest to smartfon do 1000 zł. Warto dodać, że bardzo wytrzymały, bowiem oferuje certyfikaty IP69, IK07 oraz MIL-STD-B10. Mało tego, posiada również wodoodporne złącze USB-C. Krótko mówiąc – woda, pył i upadki z wysokości nie robią na nim wielkiego wrażenia. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, żę HAMMER Explorer to świetny smartfon na budowę. Coś jednak musi być na rzeczy, bo to niemożliwe, by tak odporny telefon, wyposażony w czytnik linii papilarnych, technologię NFC, czy baterię o pojemności 5000 mAh kosztował tylko tysiaka. Cóż, szybko można znaleźć tak zwaną piętę Achillesową Explorera. W sumie może jest to klątwa nazwy? Bowiem… Internet Explorer do najbardziej udanych przeglądarek również nie należał. Zacznijmy jednak od początku, czyli od zawartości opakowania.

HAMMER Explorer – zawartość opakowania

W pudełku oprócz telefonu producent umieścił ładowarkę oraz przewód USB typu C. Producent dołączył również instrukcję obsługi (w języku polskim) oraz kartę gwarancyjną. Przyznam, że to dość uboga zawartość opakowania. Co prawda na etui nie liczyłem, bo w przypadku wytrzymałego telefonu nie jest ono potrzebne, ale może chociaż słuchawki? Ewentualnie smycz, którą przypniemy urządzenie do spodni?

Smartfon na budowę – wygląd zewnętrzny

Ciężki (269 g), ale to oznacza, że… zapewne solidny. To moja pierwsza myśl, kiedy wziąłem smartfona do ręki. Oprócz tego telefon jest duży, bowiem jego wymiary to 163 x 76 x 15,2 mm. Nie idzie to jednak, niestety w parze z dużą powierzchnią ekranu. Wyświetlacz ma bowiem 5,72 cali. Na szczęście jest to IPS pokryty szkłem Gorilla Glass 3. Minusem jest słaba rozdzielczość 720 x 1440 przy 283 pikselach na cal. Producent chwali się, że ekran wytrzymuje test upadku z dwóch metrów. Zostając przy froncie, umieszczono tam kamerę 8 Mpix.

Z tyłu natomiast znajdziemy 13 Mpix- kamerę oraz czytnik linii papilarnych. Na obudowie umieszczono również cztery okrągłe “blaszki”. Myślałem, że jest to port do ładowania, ewentualnie piny, które umożliwią montaż uchwytów. Z tego, co doczytałem to właśnie do tego są ale… dodatki nie są dostępne w sprzedaży.

Z prawej strony (patrząc od frontu) znajdziemy tackę na kartęSIM i MicroSD, a także przycisk włączający smartfon. Z lewej natomiast jest przycisk do regulacji głośności oraz programowalny klawisz.

Na dole znajduje się głośnik i port USB -C, na górze z kolei gniazdo audio oraz wskaźnik laserowy, który można użyć na przykład jako pomoc na budowie.

Specyfikacja techniczna HAMMER Explorer

Jest to skrócona specyfikacja, bowiem tą rozbudowaną znajdziecie na stronie producenta.

Procesor: MediaTek MTK6761V

MediaTek MTK6761V Pamięć RAM: 3 GB

3 GB Pamięć na dane: 32 GB wewnętrzna, karta pamięci microSD o maksymalnym rozmiarze 128 GB

32 GB wewnętrzna, karta pamięci microSD o maksymalnym rozmiarze 128 GB Bateria: Li-Po o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie

Li-Po o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie Aparaty: Przód 8 Mpix, tył 13 Mpix

Przód 8 Mpix, tył 13 Mpix Ekran: 5,72-cali, IPS, 720 x 1440 i 280 ppi

5,72-cali, IPS, 720 x 1440 i 280 ppi Sieć: Dual SIM, 4G LTE, NFC

Dual SIM, 4G LTE, NFC System: Android 9.0

Android 9.0 Wymiary i waga: 163 x 76 x 15,2 mm, 269 g

163 x 76 x 15,2 mm, 269 g Atuty: Ochrona IP69, Gorilla Glass 3, GPS i A-GPS, wskaźnik laserowy, czysty Android, czytnik linii papilarnych

Wytrzymały i dobry smartfon do 1000 zł? Sprawdźmy to!

Zacznijmy od tego, że jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. HAMMER Explorer to solidny sprzęt, który z pewnością wytrzyma niejeden upadek. Przynajmniej w moim przypadku po kilkunastu droptestach wyglądał on jak nowy. Ogólnie widać, że jest on wykonany zgodnie z przeznaczeniem i to się ceni. Ma on szereg certyfikatów, które sprawiają, że rzeczywiście powinien wytrzymać wiele testów. Tych ekstremalnych nie robiłem, bo nie chcę, by producent obraził się na mnie za to, że uszkodziłem urządzenie. Tak czy inaczej, spadać z dwóch metrów na beton może bez problemu, wpaść do wody również. Ba, wytrzyma spotkanie ze strumieniem o ciśnieniu do stu bar.

Uśmiech na twarzy szybko znika, gdy uruchomicie urządzenie. Niestety, ani rozdzielczość, ani ilość pikseli na cal, ani też jasność nie zachwycają. Cóż, mamy w końcu do czynienia z tanim smartfonem, który ma być przede wszystkim wytrzymały. Nie inaczej jest w przypadku oprogramowania. Procesor swoje lata świetności ma już dawno za sobą i jeśli HAMMER Explorer będzie używany głównie do odbierania połączeń, bądź zrobienia fotki przed i po pracy to… myślę, że będzie OK. Benchmarki można pokazać, ale… sam nie wiem czy jest sens. AnTUTU uzyskał 28105 punktów. W AndroBench sekwencyjny odczyt 238 MB/s, zapis 122 MB/s. Pomińmy jednak testy wydajnościowe, a skupmy się na baterii. Pięć tysięcy mAh sprawia, że smartfon bez problemu wytrzymuje dwa dni. Czas ładowania wynosi trzy godziny. Tak czy inaczej, uważam, że jest to wytrzymały, ale i dobry smartfon do 1000 zł.

Jakie zdjęcia i filmy robi smartfon na budowę firmy HAMMER?

Według mnie, patrząc na to, że mamy do czynienia z modelem za tysiąc złotych nawet… dobre. Pomaga w tym optyka sony, która również swoje najlepsze czasy ma dawno za sobą. Tak czy inaczej, fotki w nocy, czy w dzień wychodzą dobrze. Złego słowa nie powiem również o materiałach wideo. Z resztą, sami zobaczcie co potrafi obiektyw w modelu HAMMER Explorer.