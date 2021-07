Harley-Davidson Sportster S – nowość zza oceanu.

Wczoraj, to jest 13 lipca, miała miejsce premiera zupełnie nowego motocykla typu custom. Co oferuje Harley-Davidson Sportster S? Zapraszam do lektury artykułu.

Harley Davidson Sportster S – 60 lat tradycji!

Sportster S to całkowicie nowa konstrukcja, która jednocześnie kontynuuje ponad 60-letnie dziedzictwo serii Sportster, najstarszej rodziny motocykli Harley-Davidson będącej wciąż w produkcji. Najwyższej klasy zawieszenie wraz z zaawansowanym układem kierowniczym zapewniają intuicyjne prowadzenie i natychmiastowe reakcje na działanie kierowcy. Od świateł do świateł, od zakrętu do zakrętu, Sportster S oferuje niezwykłe osiągi i moc, oraz tworzy nowy standard w najstarszej rodzinie Harley-Davidson.

Serce Sportster S – silnik Revolution Max 1250T.

Harley-Davidson będzie dysponował mocą 121KM. Nowy „motor” zbudowany w układzie „V” jest chłodzony cieczą. Jego zestrojenie pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego już przy niskich obrotach. Szczytowy moment obrotowy to 125 Nm przy 6000 obr./min. Pojemność silnika wynosi 1250 cm3.

Aby zminimalizować masę całkowitą maszyny wykorzystano silnik jako strukturalny element podwozia. Zastosowanie lekkich materiałów pozwoliło osiągnąć pożądany stosunek mocy do masy. Gotowy do jazdy Sportster S waży zaledwie 228 kg, z pełnym zbiornikiem o pojemności 11,8 l. Wysoko zamontowany układ wydechowy typu 2-1-2 generuje przyjemny, niski dźwięk.

Do dyspozycji przyszłego kierowcy zostaną oddane trzy tryby (Sport, Road i Rain). Każdy z nich posiada predefiniowane opcje, które pozwalają dostosować motocykl do warunków panujących na drodze. Kierowca może skonfigurować dwa tryby niestandardowe, aby dopasować osiągi do swojego stylu jazdy lub określonych sytuacji.

Motocykl Sportster S posiada systemy poprawiające bezpieczeństwo jazdy stworzone przez Harley-Davidson. Jest to pakiet technologii zaprojektowanych, by zwiększyć pewność siebie kierowcy w nieoczekiwanych sytuacjach lub niesprzyjających warunkach drogowych. Systemy te dostosowują osiągi motocykla do dostępnej przyczepności podczas przyspieszania, redukcji prędkości i hamowania, zarówno na prostej, jak i w zakręcie.

Wygląd – połączenie klasyki z zadziornością!

„Każdy element wizualny modelu Sportster S jest wyrazem surowej mocy motocykla” – powiedział Brad Richards, wiceprezes ds. stylistyki i designu Harley-Davidson. „To wilk w wilczej skórze”.

Profil nowego Harleya-Davidsona wydaje się przysadzisty i potężny wobec jego długości, wyeksponowanie silnika wyszło temu modelowi na plus. Brak przedniego błotnika oraz masywna opona pozwala znaleźć podobieństwa do słynnych modyfikacji zwanych „bobberami”, w których właściciele usuwali „zbędne” części aby zyskać na masie pojazdu.

Pojedyncze siedzenie czerpie inspirację z flat track’owego Harley-Davidson XR 750. Gruby odwrócony widelec oraz opony o szerokim profilu podpowiadają, że to sportowy motocykl wyczynowy. Reflektor ma charakterystyczny owalny, przypominający kapsułkę kształt, który dodaje charakteru całemu przodowi.

Multimedia i wskaźniki.

Za wyświetlanie multimediów oraz wszystkich wskaźników odpowiada 4-calowy wyświetlacz TFT. Wszystkimi funkcjami wyświetlacza zarządza się przy pomocy przełączników przy lewej i prawej manetce, gdy motocykl stoi lub gdy jest w ruchu. Ekran pokrywa antyrefleksyjne szkło, aby zapewnić lepszą widoczność przy różnym oświetleniu.

Kolory i projekt wyświetlacza dobrano tak, aby zapewnić wygodę przeglądania. Wskaźniki i lampki kontrolne znajdują się przy dolnej krawędzi wyświetlacza. W polu pod prędkościomierzem pojawiają się komunikaty o przychodzących połączeniach i ostrzeżenia, na przykład o niskim poziomie paliwa, opuszczeniu podpórki bocznej czy niskiej temperaturze.

Motocykl nie posiada pokładowego systemu multimedialnego ani nie jest wyposażony w głośniki. Aby korzystać z większości funkcji multimedialnych będziemy potrzebować zestawu słuchawkowego Bluetooth do noszenia w kasku

(sprzedawanego oddzielnie).

Jako dodatkowy model Harley-Davidson z rocznika 2021, motocykl Sportster S trafi do dealerów H-D już tej jesieni. Sugerowana cena detaliczna producenta w Polsce to 16 230 € z podatkiem VAT.