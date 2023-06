Informacje o tym, że Henry Cavill kończy z rolą Wiedźmina w serialu Netlfixa, zaszokowały. Aktor w ramach promocji najnowszego sezonu przygód Geralta z Rivii odwiedził Polskę. Teraz wstawił wpis na swoje media społecznościowe, zwracając się do Polaków. Oto co miał do powiedzenia!

Henry Cavill kończy z rolą Wiedźmina

Nikt nie spodziewał się informacji o tym, że Henry Cavill kończy z rolą Wiedźmina. Brytyjski aktor osobiście jest wielkim fanem przygód Geralta z Rivii i ogólnie rozumianego gatunku fantasy. Podkreślał to niejednokrotnie w wywiadach, że jego marzeniem było zagranie postaci łowcy potworów stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego.

Henry Cavill kończy z rolą Wiedźmina. Zwrócił się do Polaków!

Niestety, brytyjski aktor, mimo, że podkreślał, jak ważna jest dla niego ta rola, zdecydował się zakończyć pracę nad tą produkcją. Mówiło się, że wszystko przez niezgodności z fabułą i poglądem aktora na to, jak powinien wyglądać serial Netflix. Ostatnie dwa sezony nie zbierały dobrych opinii. Henry Cavill kończy z rolą Wiedźmina i odniósł się do polskich fanów.

Brytyjski aktor zwraca się do polskich fanów

Pomimo tego, że Henry Cavill kończy z rolą Wiedźmina na dobre, a jego miejsce w serialu zajmie Liam Hemsworth, to zdecydował się na promocję najnowszego sezonu produkcji Netflixa. Z tej okazji zawitał m.in. do Polski, do Łodzi, czyli rodzinnego miasta Andrzeja Sapkowskiego.

Po krótkiej wizycie w Polsce, a wcześniej w Brazylii, Cavill udał się na wakacje i wstawił wpis, w którym zwraca się m.in. do Polaków.

“W tę niedzielę jestem w moim szczęśliwym miejscu, gotując wraz z moją kobietą oraz psami. Chciałbym wykorzystać tę okazję i serdecznie podziękować fanom, których spotkałem w Brazylii oraz tym w Polsce. Dotknęliście mojego serca i chcę, abyście byli świadomi, że bardzo was doceniam. Dziękuje wam!”

Cavill na swoim instagramie podziękował fanom z Brazylii i Polski!

Źródło: Instagram