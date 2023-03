Hitowe urządzenie w ofercie Biedronki! Tak tanio nie ma nigdzie!

Biedronka postanowiła zrobić prezent wszystkim miłośnikom literatury, tej nowoczesnej i sprzedać hitowe urządzenie w najniższej na rynku cenie. Mowa tutaj o czytniku e-booków Kindle Paperwhite 5!

Hitowe urządzenie w Biedronce w świetnej cenie

Czytelników książek dzieli się na tych, którzy uwielbiają klasyczne książki, oraz tych nowoczesnych, którzy czytają przy wykorzystaniu e-booków. W Biedronce pojawiło się popularne urządzenie, które sprzedawane jest w bardzo atrakcyjnej cenie.

Kindle Paperwhite 5, czyli czytnik, który dostępny jest w internetowym sklepie Biedronki, oferowany jest w bardzo atrakcyjnej cenie 689 złotych. Jeśli wierzyć popularnym porównywarkom cen, jest to najlepsza cena tego urządzenia na rynku. Szkoda nie skorzystać!

Kindle Paperwhite 5 w bardzo dobrej cenie! Co potrafi?

Jeśli chodzi o samo urządzenie, to Kindle Paperwhite 5 jest jednym z najpopularniejszych czytników e-booków na rynku. Urządzenie to produkowane jest przez Amazon i charakteryzuje się jasnym i przyjemnym dla oka wyświetlaczem o przekątnej 6,8-cala. Jest to oczywiście ekran e-ink o wysokim zagęszczeniu 300 ppi.

Do dyspozycji użytkownika przekazane zostało 8 GB pamięci, na którym możemy zapisać wszystkie książki. Czytnik obsługuje takie formaty jak Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI, EPUB, PRC, HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG oraz PMP. Urządzenie jest też wodoodporne – posiada certyfikat IPX8.

Ofertę znajdziecie pod tym linkiem. Promocja trwa do 25 marca.

