Hobot 2S – szybki sposób na czyste okna

Wiosenne porządki zbliżają się do nas wielkimi krokami. Mycie okien nie należy do najprzyjemniejszych czynności, ale na całe szczęście na rynku znajdziemy nowoczesne urządzenia, które zrobią to za nas. Takim urządzeniem jest robot sprzątający Hobot 2S!

Robot, który umyje okna za ciebie

Hobot 2S to urządzenie, które pomoże nam w szybkim i dokładnym myciu okien. Robot do mycia okien to urządzenie, które pomimo z pozoru skomplikowanego wyglądu, jest proste w użyciu. Tak naprawdę do uruchomienia robota wystarczy nacisnąć przycisk „Easy Start” umieszczony na obudowie urządzenia. Producent wyposażył robota w dwie dysze wykorzystujące technologię biometryczną. Ich zadaniem jest zamienianie wody w mgłę, która trafia na powierzchnie okna. Najważniejszym parametrem w przypadku tego urządzenia jest siła ssania, która pozwala robotowi poruszać się po oknie i myć je z wysoką wydajnością. Wynosi ona tutaj 6,5 kg. Z kolei siła wznoszenia robota do mycia okien wynosi 7 kg, dzięki czemu stabilnie porusza się w górę i w dół.

Robot do mycia okien korzysta z nowatorskiej konstrukcji, która zapewnia bezpieczną pracę. Urządzenie posiada automatycznie regulowaną podkładkę pneumatyczną odpowiadającą z regulowanie siły napędowej i utrzymanie równowagi pomiędzy ściereczką czyszczącą oraz bieżnikami gąsienic. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że robot jest bardzo wydajny. Co więcej, producent wyposażył ten model w pompę odśrodkową o dużej objętości. Dzięki niej urządzenie wykorzystuje stałe podciśnienie i radzi sobie nawet z najmniejszymi zabrudzeniami, niezależnie od rodzaju powierzchni. Można wykorzystać je, np. do mycia płytek i kafelek. Hobot 2S jest więc urządzeniem wielofunkcyjnym, ponieważ radzi sobie ze wszystkimi rodzajami szyb. W zestawie znajdziemy specjalny detergent Hobot, który należy wlać do zbiornika wraz z wodą.

Hobot 2S zaprojektowano tak, aby oferował wysoką wydajność

Hobot 2S został zaprojektowany tak, aby dokładnie usuwać zabrudzenia z szyb. Urządzenie wyposażono w dłuższą ściereczkę czyszczącą, która skutecznie usuwa zabrudzenia z rogu okien. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że robot czyszczący marki Hobot jest wydajniejszy od urządzeń z klasyczną ściereczką. Zastosowana w zestawie ściereczka z mikrofibry oferuje dużą przestrzeń roboczą, ponieważ jej wymiary to 24 x 24 cm. Robot posiada także specjalne czujniki nieszczelności i krawędzi, które wykrywają lekkie uniesienia sprzętu podczas pracy.

Inteligentne sprzątanie przekłada się na wydajność urządzenia. Hobot 2S wyposażono w funkcję automatycznego wykrywania krawędzi. Jego ruchy zaprogramowano do poruszania się w ruchu zygzaka, gdzie najpierw wykonuje ruchy poziome, a potem pionowe. To sprawia, że powierzchnia czyszczona jest dokładnie, bez ominięcia nawet najmniejszego punktu. Robot porusza się z prędkością 12 cm na sekundę. Znajdująca się w zestawie linka zabezpieczająca ma długość 4,5 m i jest w stanie udźwignąć ciężar o maksymalnej wadze do 200 kg. Sam przewód zasilający ma 5 metrów długości, co pozwala na swobodną pracę urządzenia. W celu jeszcze lepszego zabezpieczenia, urządzenie wyposażono w UPS, czyli system zasilania bezprzewodowego, który utrzymuje robota w miejscu przez 20 minut w przypadku odcięcia zasilania. Jest to sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Łatwa obsługa na kilka sposobów

Robotem do mycia okien Hobot 2S możemy sterować na dwa sposoby. W zestawie znajdziemy pilota zdalnego sterowania. Drugim sposobem jest oczywiście aplikacja mobilna na urządzenia z systemami Google Android lub Apple iOS/PadOS. W aplikacji możemy sterować ruchami robota, czy ilością wody, jaką uwalnia on podczas mycia okien. Robot stale informuje nas o postępach prac komunikatami głosowymi.

Cena robota do mycia okien Hobot 2S zaczyna się od 1690 PLN. Więcej informacji pod tym linkiem.